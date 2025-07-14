MAMAMOO華莎認了「左耳聽不太到」！　演出到一半…監聽耳機爆炸

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣女子團體MAMAMOO成員華莎日前驚爆在北美巡演中，因耳機爆炸導致鼓膜受損，造成左耳聽力受影響。

在13日播出的節目《Crazy Rich Korean》中，華莎公開了巡演期間的艱辛日常。她坦言，這次北美巡演是至今最具挑戰性的行程，身體狀況不佳，喉嚨不舒服，之前受傷的腳趾也再次疼痛。

▲華莎上節目透露目前左耳聽不太清楚。（圖／翻攝自華莎IG、KBS Entertain YouTube）



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更令人震驚的是，華莎在演出彩排時因現場歡呼聲過大，不得不將監聽耳機音量調至最大，儘管如此仍聽不清楚音樂。她表示：「調到最大音量會引發耳鳴，甚至對鼓膜造成負擔，但為了清楚聽到，最後還是調到了最大，結果耳機爆炸了。」

面對網紅郭Tube提問「爆炸的話，耳朵不是會受傷嗎？」華莎坦承：「所以左耳聽不清楚了。需要大聲才能聽到，鼓膜有些受損。耳鳴也一直存在。」她坦率地說出了自己的困境，讓粉絲深感心疼。

▲MAMAMOO華莎堅持全力以赴完成每場演出。（圖／資料照／記者李毓康攝、和協整合行銷提供）



即使行程緊湊，華莎依然全力以赴完成每場演出。她透露，過去因腳趾骨折而延後回歸，「那時候真的太害怕了，哭了。」不過，在醫生表示「醫院開業以來骨頭癒合最快的一次」後，她立即開始舞蹈練習，展現對於舞台的熱愛與敬業精神。