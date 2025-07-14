連晨翔為劉品言愛的跑腿　「婚戒不離身」低調現身百貨

▲7月4日晚上7點，讀者在南港商場捕獲野生連晨翔。（圖／讀者提供／CTWANT）

圖文／CTWANT

連晨翔與劉品言交往半年奉子成婚，婚後一舉一動都備受外界關注。就在7月4日傍晚，有時報周刊CTWANT讀者在台北南港LaLaport美食街獨家捕獲「野生」連晨翔，他身邊未見愛妻劉品言，反倒有位看似比他年長的男性相伴。

根據現場讀者描述，連晨翔一身輕鬆打扮，刻意戴著口罩掩飾身分，愜意地走在美食街，挑選中意的晚餐。他手上提著一袋顯眼的日系品牌戰利品，不禁讓人好奇他究竟買了些什麼。眼尖的讀者更發現，他左手無名指戴著閃耀的婚戒，像是在宣示他對愛妻劉品言的承諾與愛意，甜蜜指數瞬間爆表。

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▲連晨翔5日上傳前一天為劉品言跑腿買胸貼的影片（圖／翻攝連晨翔IG／CTWANT）

而經比對發現，連晨翔當天被捕獲的服裝，與他隔日上傳社群媒體、為劉品言購買胸貼的影片中穿著的正是同一套，這不免讓人猜測，在被讀者巧遇之前，連晨翔可能就已經先完成「愛妻任務」，幫老婆買好胸貼了呢！

▲連晨翔與劉品言合作《舊金山美容院》初期沒火花，進一步認識後才相戀。（圖／連晨翔經紀提供／CTWANT）

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