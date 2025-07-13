吳宗憲12年節目停播「後續動向曝」！　手上僅剩《玩很大》發聲：讓我離開

記者孟育民／台北報導

人氣綜藝節目《綜藝大熱門》在開播12年後，於近期宣佈將喊停改版，12日完成最後的錄影，讓不少粉絲感到遺憾。即便昨天錄影到早上6點，吳宗憲今（13日）現身一日店長活動，精神依舊抖擻，他感慨地說：「12年來的最後一天，心裡面有很多感動，現場所有人都哭了，Lulu哭到不行，連典典哭到也快不行，他207事件都沒哭，反而在告別的時候哭，但是離別是相聚的開始，所以大家不用擔心，人生就是這樣。」

▲吳宗憲攜手鹿希派、陳守恩出席一日店長活動。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲道別12年節目，心中感到不捨，但認為離別是相聚的開始，「我早在5年前就跟他們兩個講了，我說典典、Lulu你們兩個加油，在憲哥身邊混過的，現在都是一方之霸，但我實在是無法再做下去了。」如今吳宗憲專注於副業，研發產品，先前更砸下美金250萬拿下美國FDA認證，事業做得比演藝圈本業還大！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲投入副業。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲現場高喊：「再也不用錄影到早上6點，好爽！」至於，《綜藝大熱門》將轉變型態為週末大型綜藝秀，並定名為《超級大熱門》，他則說：「我還在考慮，突然在家裡早上起來吃個早餐，然後繼續睡到下午，怎麼會有這種事？太爽了！謝謝大家的熱情收看，節目停停走走、主持去去走走，只有這些留下的朋友，我們真心真意。」

▲吳宗憲告別《綜藝大熱門》。（圖／記者周宸亘攝）

如今吳宗憲手上僅剩下《綜藝玩很大》，對此他說：「《玩很大》節目實在辛苦，已經11年了，憲哥交代大家讓我離開一下，你們就讓我離開嘛，當個藝人就跟當兵一樣『不幹的最大』，要不然當藝人很辛苦，我們每天要被誤會，但是我在這裡要跟所有好朋友講，你們可以永遠愛我，因為我這一生一次都不會讓你們失望。」