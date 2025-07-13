八點檔幕後揭秘！　演員「藏劇本」招式曝光

記者許逸群／台北報導

民視八點檔大戲《好運來》收視屢創佳績，不僅劇情精采緊湊，演員私下的互動更是充滿笑點與溫情！近日釋出的《娛樂超skr》幕後花絮影片中，眾演員展現戲外活潑可愛的一面，讓觀眾一窺劇組的歡樂氛圍。

▲▼《娛樂超skr》幕後花絮影片。（圖／民視提供）

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演員分享了許多令人捧腹大笑的趣事。蘇晏霈自爆擁有「寵物溝通」的特殊技能，更以一句「不然我要怎麼跟你溝通」神回覆吳政澔，讓現場笑聲不斷。錦雯則分享了她獨特的「金馬風水說」，透露在陳慕義獲得金馬獎後，她立即傳訊道賀並詢問是否能借獎座擺在家中招好運，令人驚訝的是，下一次見面，金馬獎獎座真的出現在現場，讓錦雯直呼近期運勢極佳。

▲演員分享藏劇本的方式。（圖／民視提供）

此外，演員們還大方揭露各自藏匿劇本的獨門秘笈。游安順以受傷的手臂巧妙遮掩；錦雯將劇本藏在桌巾底下；蘇晏霈則將劇本放進化妝包裡，如同「護身符」般帶來安全感。這些小細節更增添了劇組的溫馨與默契。

面對接下來的劇情發展，演員們也表達了高度期待，並預告將有更多爆笑橋段即將登場。他們親切的互動與對角色的投入，不僅讓觀眾更深入了解劇中人物，更增添了追劇的樂趣。