甜心主播採訪中「衰遭鳥屎襲擊」！　隔2天好運降臨：傳說是真的

記者黃皓瑋／綜合報導

三立新聞台主播李昕芸擁有亮眼外型，獲封為「甜心主播」，經常透過社群平台曬美照、分享日常的她，透露近期外出採訪時，倒楣遭鳥屎擊中，然而事後去買樂透卻幸運中獎，不禁讓她直呼：「所以傳說中被鳥屎擊中，可以買樂透是真的。」

▲▼李昕芸透露採訪時遭鳥屎滴到。（圖／翻攝自Facebook／主播李昕芸）



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李昕芸昨（13日）晚在個人臉書粉專發文，透露自己先前得到採訪月老相關活動的機會，「長官第一時間就決定指派單身的我去，畢竟我想盡辦法想要獲得月老的注意」。不料她近期從峇里島旅遊回來後，卻得知要改為去基隆和平島，採訪王船繞境活動：「聽到要走完整個繞境大約4個小時，真的是嚇歪。」

▲李昕芸近期前往峇里島旅遊。（圖／翻攝自Facebook／主播李昕芸）

李昕芸也分享了採訪過程中的小插曲，自曝當她抵達基隆，正準備開始訪問時，竟恰巧被鳥屎滴到頭，讓她直呼：「當下覺得自己『賽』到極點。」至於民間傳聞被鳥屎滴到，可以去買彩券試手氣，她也透露自己2天後去買了樂透，而且還真的中了2000元。貼文一出，網友紛紛表示：「這就是傳說中的走狗屎運」、「這個賽值2000」、「我也要被鳥賽擊中」。

▲李昕芸買樂透中了2000元。（圖／翻攝自Facebook／主播李昕芸）