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不只像自嘲熊！　趙正平57歲慶生照「撞臉藍心湄」　她反應曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

「趙哥」趙正平上月迎來57歲生日，在IG發文與粉絲一同慶生，去年（2024）底剛升格人父的他，也不忘感性地談起兒子的成長。不過貼文一出，卻有許多網友發現照片中的他，與女星藍心湄撞臉，紛紛歪樓喊他「心湄姐」。藍心湄本人得知消息後，也不禁笑稱「只要趙正平開心就好了」。

▲▼趙正平。（圖／翻攝自IG／chao_cheng_ping）

▲▼趙正平慶生照撞臉藍心湄。（上圖／翻攝自IG／chao_cheng_ping、下圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼《你那邊怎樣・我這邊ok》首映記者會-藍心湄。（圖／記者黃克翔攝）

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趙正平在上月28日生日當天，曬出了手拿蛋糕的照片慶生。他透露在凌晨時發現兒子長了第1顆牙齒，讓原本已對生日沒有特別感觸的他深受感動：「像是在提醒我，有一個小生命，正用他的方式，一天天長大，而我也正在用自己的方式，學習當一個父親。」並不禁感性表示：「我從來沒想過，自己會在今年收到這麼珍貴的一份生日禮物！」

不過照片中趙正平的髮型與神情，意外讓大批網友覺得神似藍心湄，因而紛紛在留言區狂刷「心湄姐，生日快樂」，也有人開玩笑表示：「《女人我最大》（藍心湄主持的節目）很好看」、「好像趙哥」。值得一提的是，《女人我最大》昨（12日）也在官方IG曬出影片，公開藍心湄的反應，只見她看到對比照後，笑稱：「我就當作好事，只要趙正平開心就好了。」

▲▼趙正平。（圖／翻攝自IG／chao_cheng_ping）

▲大批網友歪樓留言「心湄姐生日快樂」。（圖／翻攝自IG／chao_cheng_ping）

其實，近期也有網友發文表示，覺得趙正平與《吉伊卡哇》作者，漫畫家NAGANO創作的人氣角色「JOKE BEAR自嘲熊」神似，尤其是深邃雙眼皮與微揚的嘴角，讓網友直呼「根本同個模子刻的！」許多人也紛紛表示：「趙哥自己沒賣嗎」、「真的超級無敵像」、「害我也想收（藏）了」。

▲▼趙正平雙眼皮撞臉「自嘲熊」　神似吉伊卡哇系列角色。（圖／翻攝自臉書）

▲趙正平撞臉自嘲熊。（圖／翻攝自臉書）

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趙正平藍心湄

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