韓人氣王明星夫妻！　「XL級超豪華婚禮」宴客就多達1200人

記者張筱涵／綜合報導

南韓搞笑圈情侶檔金俊浩與金智珉在公開戀愛3年後，於今（13日）正式步入婚姻殿堂，在首爾三成洞「首爾格蘭洲際帕納斯飯店」舉行盛大婚禮。

▲金俊浩和金智珉公開戀愛3年，決心一起走到人生下個階段。（圖／翻攝自韓網）



金俊浩和金智珉今天舉行結婚典禮，在演藝圈擁有好人緣的他們，不只宴客數多達1200位，司儀由藝人李尚敏擔任司儀，祝歌則會有卞真燮和Gummy獻唱，可說是「XL等級」的超豪華婚禮。

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金智敏曾在《午後兩點的約會 安英美》節目中表示：「雖然現在流行小型婚禮，但我們就是要大型婚禮、特大號婚禮！會讓大家知道什麼叫做『真正的婚禮』。」展現高度期待。

金俊浩與金智敏原是同一家經紀公司的同事，也是搞笑界的前後輩，歷經多年緋聞後，終於在2022年4月承認戀情，並在2023年底宣布即將結婚，之後他們也透過多個綜藝節目展現甜蜜互動與對彼此的愛意。

▲金俊浩和金智珉公開戀愛後時常放閃。（圖／翻攝自韓網）



與一般不同的是，金俊浩和金智珉在婚禮後，將不安排蜜月旅行，而是各自投入繁忙的工作行程。金智敏目前正進行節目《金昌玉秀全球》的美國外景拍攝，而金俊浩則持續出演《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《Hit and Miss Tour 4》等固定綜藝節目，並擔任即將於8月舉行的「釜山國際喜劇節」執行委員長，全力籌備活動。

金俊浩於1996年透過SBS公開招募出道，憑藉《搞笑演唱會》、《兩天一夜》第三季等節目大受歡迎。他曾在2006年與一位舞台劇演員結婚，2018年離婚，這次與金智敏的婚姻是他的第二次結婚，時隔7年再婚。

金智敏則是在2006年透過KBS第21期公開徵選進入演藝圈，活躍於《搞笑演唱會》、《Comedy Big League》等節目，目前也固定出演《朝鮮的戀人們》、《評論日記》等節目。