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誤將暈船藥買成安眠藥！電影劇組「船上睡一片」

記者許逸群／台北報導

為慶祝金馬獎導演陳玉勳經典喜劇電影《熱帶魚》上映30週年，國家影視聽中心於7月12日晚間在新莊場館舉辦盛大的戶外放映活動，吸引數百名影迷共襄盛舉。活動巧妙地選在今年分科測驗結束後，並配合電影中「巨蛇娘娘」的經典橋段，安排在世界蛇日（7月16日）前後，別具巧思。

▲影視聽中心於新莊場館戶外廣場舉辦《熱帶魚》戶外放映活動」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《熱帶魚》上映30週年。（圖／國家影視聽中心提供）

活動現場不僅重現了電影中的經典場景，更設計了「巨蛇娘娘扭動大賽」、「接台詞大賽」等互動遊戲，讓觀眾在輕鬆愉快的氛圍中重溫電影的經典橋段。現場更播放了電影中的插曲〈墓仔埔也敢去〉，搭配香腸啤酒，營造出濃濃的夏日電影派對氛圍。

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▲影視聽中心於新莊場館戶外廣場舉辦《熱帶魚》戶外放映活動」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲導演陳玉勳（右）與當時的演員王明台。（圖／國家影視聽中心提供）

導演陳玉勳攜手演員王明台、陳季霞及編劇陳世杰親臨現場與觀眾互動，分享30年前拍攝《熱帶魚》的幕後趣事。王明台爆料，當年出海拍攝水下鏡頭時，因場務趙正平誤將暈船藥買成安眠藥，導致全劇組在船上睡成一片的爆笑經歷，引發現場觀眾的陣陣笑聲。

影視聽中心董事長褚明仁表示，此次戶外放映活動旨在推廣台灣經典電影，並展現影視聽中心在數位修復工程上的努力成果，希望讓更多年輕世代觀眾欣賞到這部台灣電影史上的重要作品。此外，將於8月23日（農曆鬼門開）放映香港經典靈異喜劇《我左眼見到鬼》，邀請觀眾感受不一樣的夏日電影體驗。

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陳玉勳熱帶魚

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