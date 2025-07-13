孫安佐表姊捲愛情詐騙「沉默3天痛哭發聲」！　道歉20受害人：自責愧疚

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐因身心狀況不穩宣布停工，表姊Ariel（林沐希）近日捲入一起愛情詐騙案，被警方拘提，並於隔日移送台北地檢署。林沐希於事發3天後發聲，在社群平台限時動態中哭著道歉，表達對受害者的歉意，並願意配合相關求償程序。

▲孫安佐表姐林沐希涉詐欺遭逮。（圖／記者劉昌松攝）



林沐希因外型亮眼、身材火辣，過去曾與孫安佐一家人出國旅遊，因與姑姑狄鶯相似的容貌而被封為「國民表姊」，她在道歉聲明中提到，「剛剛聽了其他受害者所有被詐騙過程，真心覺得很自責與愧疚。」因帳號曾非本人管理，導致無法及時回應受害者，甚至有部分受害者被封鎖，目前帳號已重新掌控，並逐一解封相關帳戶，呼籲受害者主動聯繫她處理後續事宜。

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▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）



林沐希接受檢方複訊後，原諭令以5萬元交保，但因其無法籌措保金，改為免交保金並限制住居，在走出北檢時神情憔悴、數度啜泣，此案牽涉多名受害者，檢方初步估計有超過20人受騙。警方調查顯示，該詐騙集團由主嫌蘇姓男子領導，透過培養直播主或與網紅合作進行詐騙，手法包括要求網友斗內、兜售寫真集，甚至以網紅遭威脅的情節博取同情，進而誘騙匯款。

