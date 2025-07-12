真人版娜美組團濕身狂晃車頭燈！　「上下挖洞」南半球被全看光

記者黃庠棻／台北報導

S2O Taiwan潑水音樂節今（12）日在台北市大佳河濱公園盛大登場，四大音樂舞台、超過134位演出陣容，吸引國內外樂迷朝聖。平交道女神Amber Na（藍星蕾）、真人版娜美Jenna Chew（周甄娜）穿著火辣造型受訪，狂秀事業線與修長美腿，性感的打扮讓現場粉絲冒出一次次尖叫。

▲周甄娜（左）、藍星蕾來台參加S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

被問到這次演出的準備過程，藍星蕾與周甄娜表示，早在馬來西亞就開始密集排練，藍星蕾笑說「我們是同鄉，所以她常來我家練習，真的練了很多很多遍，這次準備得非常用心」，兩人私下已認識8年，是彼此生活中密不可分的好姐妹，因此兩人首次以「SIN SISTER」之名同台，忍不住直呼超級興奮「真的很開心！很期待見到大家！」

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▲周甄娜（左）、藍星蕾來台參加S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

周甄娜也透露，下個月即將開拍全新寫真作品，這次將以五種全新主題登場，風格會比以往更大膽、更具突破性，令人期待值拉滿。被問到來台頻率，周甄娜表示幾乎每個月都會來台灣工作與旅遊「我真的很喜歡台灣的文化，幾乎每個月都會來。」

▲周甄娜、藍星蕾（左）來台參加S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

這次S2O Taiwan潑水音樂節，藍星蕾穿著黑色緊身馬甲，雪白雙峰呼之欲出，深邃事業線一覽無遺，下半身搭配短褲，秀出一雙修長美腿；周甄娜的造型則是更加性感，鏤空的上半身設計狂露南半球，褲子上還有挖洞，相當火辣、性感。

▲周甄娜、藍星蕾（左）來台參加S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）