GD公關票為何惹怒粉絲？網紅點出關鍵「放送相對剝奪感、耍優越」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣天王G-Dragon（GD）11日起在台北小巨蛋連開三場演唱會，門票一開賣就火速秒殺，加場場次也同樣售罄。不少藝人也到場朝聖，包括賈靜雯在內，她在演唱會後於社群分享自己的觀後心得，並以「瞬間圈粉」形容現場的震撼力。然而，這句話卻意外在網路上掀起風波，有部分網友質疑她拿公關票，認為她並非「真粉」卻還跟粉絲搶票，引發熱議。

▲GD演唱會吸引許多名人朝聖，卻引爆公關票疑雲。（圖／翻攝自GD Instagram）

網紅「時尚編輯的真心話」在臉書發文發表看法，直言這樣的現象讓真正喜愛GD的粉絲感到不平。他坦言對那些「不認識歌手卻願意拿公關票，甚至進場聽三小時陌生人唱歌」的人感到不解。他透露過去也曾被問過是否要一些熱門演唱會的票券，但因「沒有興趣」而選擇婉拒。他直言：「我是真的沒有那麼愛，就直接拒絕。」

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▲GD在小巨蛋一連開唱三天。（圖／翻攝自GD Instagram）

他進一步指出，最讓粉絲感到無奈的，其實是這些非粉絲在獲得難搶的票券後，還要「打卡賣乖」。像是公開表示「全家都不認識」、「進場不能坐只能站好辛苦」等等，這類發言反而造成「相對剝奪感」，對於花時間搶票的真粉絲來說，無疑是一種情緒上的傷害。

「跟社會現實有屁關係？是社群焦慮造成明明不愛，卻要佔別人名額之餘，還要講兩句戳粉絲心的話耍優越的問題。」他一針見血指出，這種現象不該被合理化。對於真正熱愛藝人的粉絲而言，演唱會門票不只是票券，更是他們支持偶像的象徵。當有人只是為了社群曝光而輕鬆取得入場資格，卻還發表讓人感冒的言論，無怪乎會引來「真粉」的怒火與反彈。