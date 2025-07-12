蕾菈潑水節辣秀雙峰「沒做防護」：反正都假的　自爆剛動完大手術

記者黃庠棻／台北報導

S2O Taiwan潑水音樂節今（12）日在台北市大佳河濱公園盛大登場，四大音樂舞台、超過134位演出陣容，吸引國內外樂迷朝聖。稍早，百萬YouTuber蕾菈（Lyla）與老公湯宇也以DJ身份擔任表演者，兩人一同合體接受訪問。

▲蕾菈與老公湯宇登上S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

蕾菈與老公湯宇以DJ身份擔任S2O Taiwan潑水音樂表演者，她穿著一身黑色深V綁帶戰袍現身，以極少的布料包裹住上半身，除了腰部挖空展露健身有成的水蛇腰，胸前的性感剪裁也大秀火辣半球，豐滿雙峰呼之欲出，姣好身材一覽無遺。

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▲蕾菈與老公湯宇登上S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

被問到為這次表演是否做了特別準備，湯宇表示帶來了許多自己的作品；蕾菈則幽默回應「我有特別準備我的裝扮。」她今天以一身火辣造型登台，當被問到是否有防護措施時，大方笑答「沒有！就是露就露啊，隨便啦，反正都是假的，啊就是要露！」引起現場記者一陣驚呼。

▲蕾菈與老公湯宇登上S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

此外，面對是否準備再戰亞洲健美公開賽，蕾菈透露因先前接受了大型手術，仍在修復中，但未來會再啟動備賽計畫。至於是否有生第三胎的打算，她連忙否認「沒有沒有，那是有錢人的想法，我們不是有錢人啦！」

▲蕾菈與老公湯宇登上S2O Taiwan。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）