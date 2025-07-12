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12年百萬韓漫《衝鋒衣》爆抄襲！　作者認：沒能守住底線

記者張筱涵／綜合報導

韓國超人氣網路漫畫《衝鋒衣》（윈드브레이커，Wind Breaker）因陷入「臨摹抄襲（tracing）」爭議，作者曺庸碩於7月11日正式宣布停止連載。

▲▼衝鋒衣。（圖／翻攝自NAVER）

▲▼《衝鋒衣》在台韓都擁有高人氣。（圖／翻攝自NAVER、WEBTOON）

▲▼衝鋒衣。（圖／翻攝自WEBTOON）

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《衝鋒衣》自2013年起於NAVER Webtoon連載至今近12年，在韓國累積超過百萬人訂閱，並於台灣創下破4000萬觀看次數的紀錄，可見超高人氣。然而近日部分畫面被發現第176話中其中一幕，涉嫌臨摹日本漫畫《東京喰種》的畫面，更有網友做出對比圖，而一開始官方僅是在未說明的情況下修改畫面，但後續被發現第107話臨摹《咒術迴戰》粉絲二創作品，以及第116話、第160話也有臨摹其他作品的畫面。

而在本週公開的第177話〈真心的殘骸〉篇結尾，曺庸碩坦承「創作中部分參考資料與其他作品畫面過於相似，甚至幾乎完全一樣」，並表示「這是我明確的錯誤」。他解釋，在長期高壓的截稿環境下未能守住創作底線，對讀者表達深切歉意。

NAVER Webtoon也發聲明表示，已確認《衝鋒衣》原稿中確實存在與他作在「構圖與演出上」的相似性，因此決定中止該作品的連載與服務。《衝鋒衣》講述一名熱愛騎自行車的少年參加業餘賽事後的成長故事，因其熱血情節與強烈節奏感，成為許多K-POP粉絲與年輕讀者的愛好之作。

然而，NAVER Webtoon此次在處理公告方式上也遭批評。與過往面對抄襲事件時公開公告不同，此次僅在漫畫最新話下方小字公告連載中止，引來網友質疑誠意與透明度不足。

▲▼衝鋒衣。（圖／翻攝自NAVER）

▲曺庸碩致歉。（圖／翻攝自NAVER）

▲▼衝鋒衣。（圖／翻攝自NAVER）

▲NAVER WEBTOON致歉。（圖／翻攝自NAVER）

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網漫衝鋒衣윈드브레이커Wind Breaker

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