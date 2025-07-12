茄子蛋阿斌單飛回歸歌壇！　林柏宏現身力挺：很有味道

記者蔡琛儀／台北報導

茄子蛋主唱黃奇斌（阿斌）單飛推出睽違3年多的全新單曲〈若無你我欲去佗位〉，正式宣告個人創作之路啟動，這首歌同時是2025台北電影節開幕片《96分鐘》的主題曲，並請到林柏宏主演MV，飾演一名身有殘疾、在月台兜售口香糖的落魄男子。

▲黃奇斌、殷振豪、林柏宏、徐萱合作〈若無你我欲去佗位〉MV。（圖／大可文武有限公司提供）

MV透過他蹣跚行走、望向鐵道盡頭的孤寂背影，道出小人物的辛酸故事。與阿斌多次合作過的導演殷振豪透露，這次聽到阿斌的新歌，覺得他的聲音變得更加溫柔，因此發想出一段無言悲劇的異國戀故事，由移工女看護（徐萱飾）喚醒男主心中柔軟，也觸發他重新面對人生。

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MV尾聲，孤單的林柏宏茫然坐在月台長椅，阿斌化身站務員默默坐在身旁唱著歌，畫面淒美動人。與傳統煽情式爆哭不同，〈若無你我欲去佗位〉是一首強忍情緒的溫柔系悲歌，林柏宏大讚歌曲台語與國語交錯呈現新鮮感，阿斌唱來特別有味道。

▲黃奇斌再次與殷振豪合作，林柏宏則飾演賣口香糖的殘疾人士。（圖／大可文武有限公司提供）

殷振豪也表示：「跟阿斌合作，在發想故事上彈性真的很大，他跟我一樣很喜歡一些小人物的故事，好爽喔！好久沒有拍攝這樣的題材，可以跟歌詞、音樂都這麼契合的故事！」