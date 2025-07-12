Maggie Q驚喜宣布結婚喜訊！　甜讚「他是最棒的人」

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢華裔女星Maggie Q近日登上《Live! with Kelly & Mark》節目，親口證實自己已婚，丈夫是她交往多年的伴侶柯帝斯（Curtis Macnguyen）。兩人雖然低調戀愛，但早在2022年5月就一同出席「Berggruen Prize Gala」公開亮相，如今傳出喜訊，也讓粉絲驚喜不已。

▲Maggie Q結婚。（圖／翻攝自Instagram／maggieq）



Maggie Q在節目中坦言，身邊的朋友比她自己更早認定柯帝斯是「對的人」，她笑說：「我只是單純欣賞他這個人，覺得他非常慷慨、體貼又善良，當時心裡想，這是我認識的人當中最棒的之一，這樣就夠了，沒有額外的期待。」她也感性表示，正是這種毫無預設的心態，反而讓愛情自然發生。

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此外，Maggie Q接受《People》專訪時也分享婚後生活點滴，透露雖然不願意分房睡，但有時因為老公打呼太大聲，只能暫時睡開。她溫柔表示：「早上我會再回到他身邊，給他一個擁抱，讓他知道我愛他。」

Maggie Q曾因主演《霹靂煞》等動作作品打開知名度，外型冷豔、身手俐落，深受影迷喜愛。她過去曾與一位知名男星訂婚，於2019年2月分手。如今步入婚姻新階段，也讓外界對她的未來生活充滿祝福。