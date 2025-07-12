姊弟戀成功！101跨年「火辣床戰」　連晨翔羞談劉品言：我們互補

記者黃庠棻／台北報導

《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧與孫淑媚組成「二林S.H.E」詮釋自然又可愛的姊妹淘情誼，自開播來廣受觀眾喜愛，劇中三位「姊姊」的感情線也備受關注。孫淑媚自親吻戲後尺度大開，與連晨翔在101前甜蜜跨年後上演一場火辣床戲。

▲《拜六禮拜》丁寧、孫淑媚的感情都有新進展。（圖／公視台語台、華視提供）



近期姊弟戀修成正果的連晨翔認為「不管是男大、女小或是女大男小，只要相處起來，可以像朋友一樣，很多話可以聊，年紀完全不是問題！」他也以自己與另一半劉品言相處為例「像我跟我老婆想法不太一樣，個性是互補的，這個滿重要的。」

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另一對因性格懸殊而深受對方吸引的丁寧與劉書宏，則在跨年時相約一起喝酒、熱舞。近日丁寧在社群平台上分享，該集播出時她與老公一起收看，深刻感受到身邊的空氣幾乎要結冰，最後冰層爆裂在兩人接吻的畫面。但老公看完仍大氣說「我知道這是妳的工作啦，我不會計較，反正妳要趕快找一點時間給我。」讓丁寧非常開心。

▲《拜六禮拜》丁寧、孫淑媚的感情都有新進展。（圖／公視台語台、華視提供）

丁寧也非常認同角色世美的選擇「喜歡就給他親下去！」雖然網友不解兩人個性南轅北轍如何愛上對方，劉書宏則分析「兩人的生活中都不曾出現類似的異性，鬥嘴、小吵架都是一種陪伴的相處，也許就是造就互相吸引的原因」戲外單身的他也透露自己曾經有相似的感情經歷，對方不管朋友圈或生活方式都跟自己不太一樣，雖然可能會爭吵，但我還是願意嘗試。」

相較於兩位好姊妹的甜蜜跨年，鍾欣凌則獨自聆聽自己的廣播節目度過，為了挽救收聽率，她下猛藥邀請前男友的正宮廖梨伶上節目交流出軌事件的心路歷程。

現實生活中，鍾欣凌為了演藝事業也曾挑戰自己的極限，有一次去訪問鱷魚大王並與鱷魚互動，結果午餐卻看到鱷魚入菜，讓她頓時胃口盡失；還曾去拍攝青蛙，上一秒還在稱讚可愛，下一秒卻看到他們被剪嘴巴、剝掉全身皮，變成桌上的佳餚，讓她十分崩潰，最困難的是她忍著反感吃下去，卻一陣反胃惹得老闆不開心。

劇中演員輪流分享自己印象深刻的跨年經驗，愛住飯店的鍾欣凌訂了一間房間，還買了麻辣火鍋，在飯店的床上一個人舒舒服服的享用；飾演她兒子的王品澔展現年輕人的活力，與高中同學一起去露營，因為是高中畢業後第一次聚在一起，就像還在學校時一樣笑得開心、玩得開心。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌。（圖／公視台語台、華視提供）

一樣與朋友相約，葛丞卻沒這麼幸運，他與八九個朋友一起約在其中一人家吃火鍋，結果路上大塞車，最後他在車上跟司機倒數；即將為人父的連晨翔回憶國中時去台北101跨年，因為那是完工後第一次跨年，現場煙火秀讓他非常驚喜，只有金曲歌后孫淑媚哀怨地說「我每年跨年都是在工作（跨年演唱會）中渡過！」

在最新預告中，連晨翔環抱孫淑媚甜蜜逛超市，女方卻對公開戀情感到頭疼。連晨翔大方分享當時拍攝情形，自嘲那天穿上皮衣外套宛如國際巨星非常顯眼，路過的客人一定會看自己的外套，所以他一直問導演「我穿這樣，真的對嗎？穿這樣就是想要被拍啊！」

▲《拜六禮拜》王品澔、葛丞。（圖／公視台語台、華視提供）

另外，喝醉的丁寧則在劉書宏的床上醒來，劉書宏更告訴丁寧是她主動親吻自己。劉書宏拍攝時希望呈現角色冠中心中的忐忑，一方面覺得丁寧怎麼會在我家，另一方面是自己竟然與丁寧共度春宵，他也大讚自己與丁寧表演時都有感受到對方的情緒跟能量，所以演起來很舒服。

《拜六禮拜》為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。