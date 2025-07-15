7月15日星座運勢／射手甜蜜幸福大爆發！ 處女座曖昧氣息濃
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：原則兼顧利益
感情：擴大社交結緣
財運：迎來良好收益
幸運色：白銀色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：想法來就行動
感情：主動邀約約會
財運：避免過度憂心
幸運色：湖水綠
貴人：雙子
小人：天秤
工作：忙碌充實愉快
感情：打破內心平和
財運：穩定平淡如水
幸運色：暖橘色
貴人：巨蟹
小人：射手
【土象星座】
工作：保持熱情狀態
感情：避免一廂情願
財運：誤信外界誤導
幸運色：豆沙色
貴人：摩羯
小人：雙子
工作：個人力量薄弱
感情：積極爭取芳心
財運：冷靜處理資金
幸運色：暗紅色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：多給他人表達
感情：提高曖昧氣息
財運：打好收支平衡
幸運色：低調灰
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：努力越是幸運
感情：拒絕當爛好人
財運：收入再接再厲
幸運色：番茄紅
貴人：射手
小人：金牛
工作：多於衝動行事
感情：心境自如不拘
財運：養成記帳習慣
幸運色：香檳金
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：留意流程漏洞
感情：付出別想得失
財運：控制衝動花費
幸運色：青綠色
貴人：處女
小人：水瓶
【火象星座】
工作：一派輕鬆面對
感情：找尋理想對象
財運：破財多加注意
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：聰明用對地方
感情：陽光的追求愛
財運：困難得到解套
幸運色：淺紫色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：注入無限熱情
感情：甜蜜幸福洋溢
財運：分析理財數據
幸運色：鐵灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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