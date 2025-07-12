GD演唱會「台下驚見一景象」！蘿莉塔認了就在她旁邊：很不可思議

記者潘慧中／綜合報導

韓流天王G-dragon（GD）11日起連3天在台北小巨蛋開唱，睽違8年來台演出，造成門票一票難求。好不容易得以入場欣賞演唱會的女星蘿莉塔，卻在場次驚見一個景象，讓她直呼「很不可思議」！

▲蘿莉塔的旁邊有兩個空位。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



經過昨晚的喜悅後，蘿莉塔12日早上在Instagram限時動態上傳一張照片，是她的旁邊竟然有空位的畫面，「而且還兩個」，越想越覺得不可思議，「票難買成醬，買了票還不來的人是什麼意思？」

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▲▼蘿莉塔是鐵粉。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



事實上，蘿莉塔之前特地多次跑去網咖搶票，只不過都功虧一簣，幸好11日如願看到GD的演唱會，讓她幸福地說：「到現在還是不敢相信我居然看到GD演唱會了，而且還聽到Heartbreaker和This Love，Heartbreaker音樂一出來的時候就開心到要飛起來，那是我愛上龍的開始。」

▲蘿莉塔很崇拜GD。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



整場演唱會下來，蘿莉塔坦言基本上想聽的歌，GD都有唱了，「唯一遺憾的是沒有That XX，但也已滿足。」身為鐵粉的她，已經開始期待明年BIGBANG 20週年是否會有活動，「龍疑似暗示說有四人？」