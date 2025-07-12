賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰！　網：為真粉感到難過

記者張筱涵／綜合報導

賈靜雯日前曬出參加韓國天王G-Dragon（GD）台北演唱會的現場自拍照，原意分享欣賞演出的心情，卻因貼文中的「瞬間圈粉」四字意外掀起粉絲間的爭議。

▲賈靜雯去看GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



賈靜雯於11日在Instagram貼出與好友張心妍在演唱會場內的自拍照，並寫道：「謝謝＠ann041899，讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」照片中2人神情開心，背景可見熱烈演出場景。她也特別標記GD帳號表達喜愛之情，原意分享觀後感，但「剛被圈粉」的說法引發不少爭議與討論。

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▲▼賈靜雯和張心妍拿著GD官方手燈參與GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



不少長期支持GD的粉絲認為賈靜雯並非真粉，卻能輕易取得「公關票」入場，讓辛苦搶票卻落空的粉絲感到不平，「你問他們GD韓文名字可能還不知道回你GD啊，為真粉感到難過，剛圈粉是什麼意思，需要翻譯年糕」、「無言至極…10幾年老粉絲進不去會場就是被你們這些公關票佔走位置的，想問你拼得出來GD的英文全名嗎？你知道這次演唱會對粉絲來說意義有多大嗎？才剛被圈粉這句真的好諷刺」。

然而，也有不少網友持平看待此事，「主辦給的票為什麼要怪在去看演唱會的人頭上，大多數演唱會不都是有送票嗎，而且姐姐十年前就有去看過GD啊」、「蛤……我覺得也不是去看演唱會的人的錯吧……主辦蓋這麼多票 誰知道會到誰手上？而且還沒成為粉絲的人就不能去看演唱會嗎？這不就是公開的表演活動嗎？有興趣的人都能去看呀……」。

▲▼網友反應。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

