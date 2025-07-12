張若凡爆借錢不還！粉絲借30萬「慘遭已讀不回」追討半年崩潰：被背叛

▲張若凡當年從選秀節目《聲林之王》出道成為歌手。（翻攝自張若凡臉書）



圖文／鏡週刊

張若凡（張可墨）被爆欠債數百萬元，除了銀行與前東家浪Live外，本刊也掌握獨家消息，張若凡不只向銀行與前東家借錢，甚至向粉絲借了30萬元卻屢催未還，最後乾脆上演「已讀不回」，讓原本力挺她的女粉絲氣炸，追討將近半年才終於拿回借款。

本刊求證借錢給張若凡的女粉絲，坦言確實借錢給張若凡，並表示雙方因長期參與張若凡的應援活動而熟識，私下也會一起吃飯聊天，建立起一定程度的信任。

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去年6月中張若凡先以訊息聯繫女粉絲，後以電話口頭借錢聲稱「媽媽的男朋友住院急需用錢，但自己的存摺印章跟著媽媽人在日本，因此暫時周轉不靈，急需15萬元應急。」一番訴苦後，女粉絲不疑有他，隨即透過手機轉帳給她，並約定一週後還款。豈料一週過後張若凡未主動聯繫，當然也沒還錢，讓她心生疑慮。

▲張若凡繼日前爆出向銀行借錢後，再度爆出她也向女粉絲借錢。（翻攝自張若凡臉書）



兩個月後再度收到張若凡傳訊，表明因要付律師費但小額借貸利息太高，才會求助女粉絲，要求再次借出15萬元，其中12萬元支付給律師，其餘3萬則當「保命用」。女粉絲基於信任，再次出手相助，兩次共借出30萬元。

然而，借款後的張若凡態度判若兩人，不僅從未主動提及還錢，女粉絲傳訊催討也屢遭「已讀不回」。此狀況持續將近半年，女粉絲才好不容易拿回錢款，但過程讓她感到被背叛、情緒崩潰。



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