F4爆「將在大巨蛋合體」！當五月天演唱會嘉賓　疑已低調彩排

記者劉宛欣／綜合報導

男星言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天當年靠著《流星花園》中的「F4」紅遍全亞洲，4人在2009年解散後，於2013年的春晚一度合體，之後4人再也沒有同台，外界普遍認為合體機率渺茫，怎料近日又傳出即將合體的消息，且地點還是在台北大巨蛋，擔任五月天演唱會的嘉賓！

▲F4最後一次的合體在2013年的春晚。（圖／翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導，F4成員們近來雖然對於合體態度保留，但其實已經與五月天一同為演出進行彩排。相信音樂對於消息僅低調回應「今晚演唱會仍在進行中」，並沒有正面否認。

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此前，6月在傳出合體消息時，朱孝天就曾在直播坦言很希望F4重聚，因為目前年紀也大，體力上有問題，希望在身體更差之前可以重溫能量滿滿的感覺，直呼「終究會成的，我有這個信心」，但他也透露「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的」，似乎對於合體有相當大的意願，但也直言沒收到邀約，更透露與其他人私下沒聯絡。

▲五月天演唱會嘉賓傳出是F4。（圖／相信音樂提供）

另一方面，周渝民則是在聯訪時回應表示「其實每一年都有人來找，自己也希望可以合體」，只不過合體可能性「自己也不知道」，強調「可能我自己對F4的合體有期望」，不希望合體只是單純想要賺錢，可能要好好規劃，對於合體傳聞並沒有直接否認。