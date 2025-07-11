瑤瑤腿傷出門嚇壞路人！　搭公車被狂盯：估計是怕我被家暴

記者王靖淳／綜合報導

女星瑤瑤（黃喬歆）自節目《我愛黑澀會》出道，平時會透過社群記錄生活的她，今年5月底才透露大腿被電棒燙傷，並附上傷勢照，貼文一出，立刻引發粉絲擔憂。時隔一個多月，她今（11）日發文分享自己帶傷外出，結果引來不少路人關心，為此瑤瑤幽默自嘲：「估計是怕我被家暴。」

▲瑤瑤帶傷外出結果被路人關心。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤透露自己「今日帶腿出門嚇人」，引起不少路人的關注。她腿上有明顯被電棒燙傷的疤痕，導致無論走在路上或搭公車時，路人的目光始終集中在她的雙腿上，連一旁的阿姨都忍不住上前關心她，為此瑤瑤哭笑不得地推測：「估計是怕我被家暴。」面對路人突如其來的關心，瑤瑤不忘自我調侃：「哈哈哈，我錯了，太過分自在的女子。」

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▲瑤瑤左大腿被電棒燙傷。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

事實上，瑤瑤5月底才在限動發文曬出大腿燙傷的照片，當時她無奈表示，繼不慎燙到臉、額頭和下巴後，「如果有惡整自己的比賽我肯定可以拿前三名。這次竟然整個大腿給他燙一條」，並附上3個崩潰大哭的表情符號，顯見她的心情，「嗚嗚～～～痛死～～真的再也不敢說自己是美髮科畢業的了。」

▲瑤瑤曾公開曬出燙傷照。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

