喜迎江蕙回歸開唱！　張學友私下「霸氣做1事」暖炸了

▲江蕙今晚回歸開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／高雄報導

台語天后「二姐」江蕙封麥10年後，今天（11日）她將以全新之姿重回舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，在演藝圈人緣極佳的她，今晚祝賀花籃綿延如一片壯觀花海，歌壇好友費玉清送來一隻超過200公分的巨型大紅鳳凰祝賀外，周杰倫、張惠妹、張學友、蕭亞軒等人都送上花籃祝福，據了解，張學友還讓出自己巡演的音控團隊給二姐，就是為了迎接她盛大回歸。

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▲▼張學友、周杰倫花籃。（圖／記者翁子涵攝）



張學友在花籃寫道：「祝二姐演出成功。」據了解，正在世界巡迴演出的他，一得知江蕙要回歸開唱，就把自己的音控技術團隊和音響設計師讓給二姐，自己則用代班，足見張學友多麽期待也歡迎二姐的回歸。

而周杰倫也在花籃祝福：「一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」張惠妹則感性寫下：「歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」王力宏也祝賀：「圓滿成功。」蕭亞軒則在賀卡寫：「歌聲如流年，歲月亦動聽，預祝二姐演唱會圓滿順利，再一次用真情撼動萬心，傳唱不朽的經典。」

▲▼張惠妹、王力宏、蕭亞軒送花籃祝賀。（圖／記者翁子涵攝）



