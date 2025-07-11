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劉宇寧「3天沒工作就開直播」認了會焦慮！　單場狂吸6000萬次觀看

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣男星劉宇寧憑藉《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》等話題劇，順利晉級成為一線演員，除了演藝事業以外，私下的他相當寵粉，經常開直播與粉絲互動，然而看似風光的背後，他近日接受《北京青年報》訪問時坦言，其實內心常感焦慮，「只要三天沒工作，我就會開場直播」，透露出對失去舞台的深深不安。

▲劉宇寧坦言沒工作就會焦慮。（圖／翻攝自劉宇寧工作室微博）

▲劉宇寧驟升為一線男神。（圖／翻攝自劉宇寧工作室微博）

劉宇寧雖是靠著戲劇作品登上一線，但他其實最早是網紅歌手出身，過去曾當過廚師和服務生，完全沒受過正規表演訓練，也沒有演藝圈背景資源，早年為了夢想靠街頭駐唱維生，才逐漸打開知名度，最終成功轉型為實力派歌手與演員。能走到今天的位置，靠的是他一步一腳印的努力。

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▲劉宇寧坦言沒工作就會焦慮。（圖／翻攝自劉宇寧工作室微博）

▲劉宇寧坦言沒工作就會焦慮。（圖／翻攝自劉宇寧工作室微博）

談到頻繁開直播的習慣，劉宇寧直言是因為「沒有工作就會恐慌」，希望透過直播讓粉絲知道自己「還在這個行業裡」，他的直播內容豐富，從即興表演、角色解析到清唱表演樣樣有，甚至會配合新劇宣傳設計互動環節，不僅展現親和力，也相當努力想拉近與粉絲的距離，直播曾創下單場達6000萬觀看人次紀錄。

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劉宇寧

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