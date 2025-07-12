吳映潔不告而別淚崩　「對大家很不好意思」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的人氣實境節目《嗨！營業中》歷經13個小時終於到義大利，創下全體收視1.09，15-24歲1.40的高收視，製作單位好看娛樂衷心感謝觀眾！謝謝大家喜歡！粉絲也留言表示「好期待下一集，但是又捨不得看完！」

▲郭泓志(右起)、莎莎暖心安慰吳映潔場面溫馨。（圖／好看娛樂）

上週鎖定節目首播抽到精品GUCCI包的幸運粉絲也在社群上大方分享好運的尖叫影片，並說到「真的不是詐騙集團！包包來了！」，而本週製作單位將抽出主持人在義大利挑選的愛馬仕包，要把握機會，千萬不能錯過！

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▲吳映潔激動大哭。（圖／好看娛樂）

本周夥伴騎乘了義大利知名品牌「偉士牌」機車遊覽義大利風光，旅途尾聲鬼鬼吳映潔淚崩說出心裡話：「上次不告而別，對大家很不好意思！」莎莎安慰吳映潔說：「每次打給妳都是有點哭哭什麼的，就覺得很擔心妳！但妳沒事我就安心了！」說完反而是自己流淚，讓場面溫馨不已。

郭泓志也暖心安慰吳映潔：「從妳不告而別，我只是擔心是不是發生什麼事情，當然金錢上的（幫助）是包大哥，我們只能在體育面⋯⋯。」搞笑發言讓莎莎跟鬼鬼都忍不住在溫馨場面中笑出來，變成又哭又笑。

這次大家要挑戰在異地烹調台式料理，主廚姚元浩難得感性說出：「這可能是我們最後一次ㄧ起煮飯。」從一開始的廚房小白到現在能獨當一面的白安也說：「跟你們做菜每天都很開心，然後因為我很少過這種團體生活，我就會偷偷把自己鎖在廁所，鎖個一兩分鐘再出來面對。」

未料廚房的溫馨畫面轉眼變色，失敗的冰花煎餃，讓出餐延誤，姚元浩提議小朋友先吃，莎莎表示因為義大利文化，大人小孩的餐點要同時上，姚元浩擔心餐點冷掉不好吃無奈說：「我管不了，你們要怎麼樣就怎麼樣！」讓廚房氣氛瞬間降到冰點。究竟這趟遠征義大利是否能夠完美出餐？

節目最後的預告更爆出好消息，製作單位即將加碼兩集特別篇，內容是什麼？請一定要鎖定每週六晚間8:00於台視首播，晚間10:00在Netflix上架，每週日晚間8:00在八大綜合台播出的《嗨！營業中》第五季。