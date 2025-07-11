泰BL劇完結篇共浴激戰！　男男CP秀巨肌「只包浴巾」大尺度照曝光

記者黃庠棻／台北報導

全球最大LGBTQ+、BL劇影音串流平台GagaOOLala持續深耕BL劇集版圖，近日迎來多部熱播BL劇接連高潮完結，包括由日、泰跨國合作打造的浪漫輕甜BL劇《島根的戀愛季節 Ai No Kisetsu in Shimane》、演藝圈夢幻愛情劇《你是我目光裡的星 The Sparkle in Your Eye》、泰星攜手韓星主演的復仇戀曲《曼谷男孩 The Bangkok Boy》，以及結合籃球及體操雙運動競技與青春曖昧的《球童戰術 BallBoy Tactics》，共四部BL劇集同步收官。

▲《球童戰術》播出大結局。（圖／GagaOOLala提供）

《島根的戀愛季節》由去年備受矚目的《奇蹟在東京》泰國演員P與Pan二搭主演，劇情也延續《奇蹟在東京》的故事線，講述P（由P Ekkapop Tata飾演）信守承諾，努力成為更好的人，並搬到日本島根縣成為旅遊部落客一年後，與Pan（Pan Jirachot Chotticomporn飾演）再次重逢。

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▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

但好景不常，這次重逢之旅卻加入一個關鍵角色，年輕有魅力的藝術家PJ（P-jung Kritsana Panchai飾演），兩人的愛情因為PJ的介入開始搖晃，產生一波波的漣漪。

▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

《島根的戀愛季節》的中、英文預告曝光後，即創下22.7萬次的觀看，必須歸功於泰國新生代演員Pan毫不吝嗇地在預告中展現翹臀。開播首集P與Pan即上演手到「禽」來與桌上激戰戲碼，令粉絲看得臉紅心跳，紛紛留言大玩片名梗「鳥根在戀愛了」、「我太喜歡他們接吻了」、「天哪，他一直看著他的嘴唇，然後是眼睛，然後親吻他的方式真是太性感了」。

▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

官方陸續上傳的分集片花尺度一集比一集精彩，但又需要符合社群尺度規範，也逼得粉絲紛紛大喊「欸欸！為什麼剪掉了關鍵時刻」。全季社群影片表現數字驚人，共寫下484萬3429次的觀看紀錄，其中一部結合大膽、隱晦與主角帥氣臉蛋的迷因影片，更吸引180萬次的粉絲觀看，拿下本劇流量冠軍。

▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

日前，《島根的戀愛季節》播出的完結篇以床戲開場，甜度爆表，P和Pan共度了甜蜜的一晚後，錄下影片作為彼此的紀念。隔天一早，Pan調皮地逗弄P，害P大吃飛醋，共浴激戰後兩人一同前往曼谷的日本生鮮卸賣市場回味在日本魚市場的香甜好滋味，也去了可瞭望整個舊暹羅的曼谷金山寺重溫在日本樹上綁上祈願的美好回憶，邊玩邊錄下旅程點滴。





▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

旅行途中，和Pan巧遇穿著泰服的Plai與年輕藝術家PJ，看到兩人關係升溫，P也放下了心。最後，P坦承曾在日本祈願再見到Pan，如今願望成真，兩人也承諾未來每一季都將是屬於他們的「戀愛季節」。本劇充滿溫暖日劇氛圍，並到日本古文化的發源地之一的島根縣實景拍攝、演員極其自然的親密戲與毫不扭捏的大方裸露令觀眾留下深刻印象，上架後快速攻佔平台泰劇榜。

▲《島根的戀愛季節》由泰國演員P與Pan主演。（圖／GagaOOLala提供）

不只《島根的戀愛季節》本週完結，另外尚有三部BL劇也已完美收官。《你是我目光裡的星》憑藉療癒人心的演藝圈成長故事設定，吸引大量青少年觀眾；《曼谷男孩》刻劃年輕人面對社會壓力與感情掙扎，引起共鳴；《球童戰術》則以籃球及體運動作為愛情輔線，打造最青春熱血的戀曲。四部完結劇風格多元、涵蓋青春、寫實、夢幻與療癒，展現GagaOOLala在BL內容選擇上的廣度與企圖心。

▲《曼谷男孩》。（圖／GagaOOLala提供）

GagaOOLala平台表示「我們觀察到近期完結BL劇集的觀看曲線快速上升，顯示影集完結後一次追完也成為用戶觀劇的主流習慣之一。平台致力於持續提供多語字幕與地區推播策略，讓亞洲BL劇有機會在全球市場被看見、被喜愛。」