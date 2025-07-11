蔡允潔將臨盆胸漲到F　笑喊有機會現場生小孩　孕期跟老公求歡被拒

記者葉文正／台北報導

由臺北市政府社會局委託紅心字會經營管理「信義老人服務暨日照中心」(11日)舉辦慶28週年活動，即將在下周升格為二寶媽的蔡允潔，也挺著孕肚跟老公一起出席。蔡允潔表示，我一得知老人中心週年慶時，就表達想要親自前來祝福的意思，但我也有先跟有可能會在老人中心生小孩喔。並透露孕期時曾經跟老公(Fraser)求歡，卻遭到拒絕。





▲藝人蔡允潔(右)與老公FRASER生產前接受各家聯訪。（圖／記者李毓康攝）

紅心字會的同仁也回我說，「小潔放心，老人中心現場有很多長輩，都有接生的經驗，妳就放心生吧。」蔡允潔自2022年女兒小福星出生後，今年1月又驚喜公布懷了第二胎男寶寶寶，進人倒數生產階段。

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▲蔡允潔(右)即將臨盆還跟老公FRASER一起做公益。（圖／記者姜國輝攝）

蔡允潔前些日子才因為寶寶胎動劇烈，深夜直奔婦產科，直到經過醫師詳細檢查、超音波與胎心音監測後，才安心返家休息。預計下週二(15日)會以「剖腹」方式進行生產的她，今天起算是倒數四天，目前兒子已經3600克，她還是堅持要跟長輩們一起同樂，這也讓紅心字會的夥伴笑說，是請妳來參加生日，不是要請妳來表演生孩子。

蔡允潔跟老公Fraser兩人從認識到交往、結婚、懷孕、到女兒小福星出生都熱愛參與公益活動，之前老人中心長輩們旅遊也都會跟我老公一起參加，只要能做公益，陪伴長輩,讓他們開心，都不會缺席。

▲蔡允潔孕期多了15公斤。（圖／記者李毓康攝）

紅心字會的工作人員答應我一件事，要幫我叫計程車，送我去平時產檢的醫院，因為叫救護車，就只能載去最近的醫院。紅心字會的同仁也回我說，「小潔放心，老人中心現場有很多長輩,都有接生的經驗，妳就放心生。」

▲兩人下周即將迎著兒子到來。（圖／記者李毓康攝）

蔡允潔下周二要生，主治醫師是林正宗，產檢期間還遇到洪詩也懷孕，聚會懷孕的人比沒懷孕的還多，還有玉兔也遇到了，感覺演藝圈好多喜訊。

▲藝人蔡允潔產前仍做公益。（圖／記者李毓康攝）



蔡允潔也說，生第一胎時，當時帶兩個二十九吋行李箱去醫院，還帶很多雜物，能帶就帶，這次只帶著手機跟行動電源，因為回去不只有小福星，還有小福寶。蔡允潔也透露，下周一晚，等女兒小福星睡了，大概晚間十點或十一點再搭計程車去醫院，老公則是隔天帶小福星去上學後，再來醫院找我，下午五、六點還要去接小孩。

她也笑說，「不會再有第三胎了，因為已經問好怎麼避孕，老公堅持不去結紮，避孕裝置可以選擇放子宮內的(避孕器)跟手臂上(皮下植入避孕棒)的，想到未來開銷很大，最近都是頻接通告加業配，別人還想說這女人怎麼這麼拚命。」

蔡允潔說懷第一胎時風平浪靜，但這胎懷孕期間胃酸逆流，很不舒服，全身痛，也一直孕吐，這胎大概胖十五公斤，想說對二寶很不公平，但兒子已經3600克了，偏偏孕期間，有跟老公求歡，沒想到被拒。老公FRASER也解釋，因為懷孕期間狀況比較多，所以就先暫停房事。

兩人的女兒小福星日前在學校咬人，她也解釋是因跟同學有小爭執，已經在觀察引導她不能這樣做，不過知道對方媽媽是做醫美的就安心一點，也跟小福星說要控制自己，當爸媽有蠻多事情要去關注。

蔡允潔說希望兒子可以長得像我，畢竟女兒小福星沒喝過母奶，這次三個月就脹奶跟現在已經有乳腺炎了，推測這胎應該會有較多的母乳，希望真的能善盡媽媽的責任。

她也說目前胸部已經漲到F，自己胸部年輕時大而挺，懷孕後有肚子貼到內衣的真實感，通常產後一兩年才會恢復過去的狀態。她也提醒年輕孕婦，如果要生一定要叫計程車，救護車只能送到就近，不能指定診所。