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台灣作品登韓國富川影展奪獎！　小8「轉戰當導演」上台激動落淚

記者黃庠棻／台北報導

2025年韓國富川國際奇幻影展的第18屆亞洲奇幻電影創投會（The Network of Asian Fantastic Films，簡稱NAFF）於7月8日晚間舉行頒獎典禮。NAFF旨在鼓勵亞洲類型電影新秀創作，本屆創投市場共吸引來自16國的31件優秀企劃案角逐，經過嚴謹的初審與決選評比，最終多個重要獎項名單正式揭曉。

▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

法國CNC獎由法國國家電影中心提供獎金5000歐元，由曾獲HBO投資的影集《通靈少女》導演陳和榆獲得該項殊榮，得獎企劃案《Don’t Worry about the Vampires》是一部融合黑色幽默與奇幻元素的嶄新作品。

這是陳和榆導演第一次參加富川奇幻影展創投會，他表示「富川影展是一個充滿活力且極具前瞻性的影展，能在這樣的平台上獲得肯定，我與團隊深感榮幸。」

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▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

▲法國CNC獎由導演陳和榆以企劃案《Don’t Worry about the Vampires》得獎。（圖／亞洲奇幻電影創投會）

不僅如此，台灣作品在本屆富川奇幻影展創投會中表現亮眼，備受國際矚目。企劃案《三十日告別》獲西班牙錫切斯國際奇幻影展提案獎（Sitges FanPitch Award），而《腹喜》則榮獲新加坡Mocha Chai Laboratories後期製作支持獎 (Mocha Chai Award)，充分展現台灣影視創作的潛力與實力。

《三十日告別》導演張允曦（小8）首次從演員身份轉戰劇情長片，她在得獎時激動落淚，感性表示「這個獎項是對我最大的鼓勵。」她也感謝父親及與她一同築夢的製片江郁華及共同編導黃治森，肯定團隊的努力成就今日的榮耀。

▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

▲《三十日告別》獲西班牙錫切斯國際奇幻影展提案獎。（圖／亞洲奇幻電影創投會）

在後期製作支持方面，獲獎作品將獲新加坡Mocha Chai Laboratories、日本視覺產業振興組織（VIPO）、日本Kantana後期製作、馬來西亞Abnormal Studios等國際知名機構提供的專業後期資源，涵蓋調色、音效混音、字幕製作等服務，總價值達數百萬美元，助力提升作品質感與國際競爭力。

▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

▲台灣作品在第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）表現亮眼。（圖／亞洲奇幻電影創投會提供）

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