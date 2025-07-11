楊丞琳0點準時放閃！連11年「卡點」祝李榮浩生日　甜喊「我們」

記者張筱涵／綜合報導

楊丞琳於2025年7月11日凌晨0點準時透過各大社群平台發文，為丈夫李榮浩獻上生日祝福。她寫下：「我喜歡我說『我們』這兩個字，代表我和李榮浩。在一起的第11個生日快樂。」簡短卻深情的文字，搭配一張溫馨的Q版夫妻合照，再次展現兩人相伴11年的默契與愛意，迅速在網上引發熱議。

▲楊丞琳甜蜜祝福李榮浩生日。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



在這次貼文中，楊丞琳刻意點出「我們」兩字，象徵兩人專屬的情感連結。貼圖中的Q版人物身穿黑色外套相互依偎，延續過去幾年一貫的卡通風格，與李榮浩在她6月生日時使用的插畫（當時配文為「是太太，也是最好的朋友」）形成完美呼應，讓網友直呼「每年都被閃一次」。

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▲楊丞琳祝福李榮浩。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）



從2015年兩人公開戀情至今，楊丞琳已連續11年在7月11日0點「卡點」發文為李榮浩慶生，成為粉絲津津樂道的「戀愛儀式感」，李榮浩也都會準時送上祝福。

這對藝人夫妻從不吝於公開甜蜜日常。2025年7月初，李榮浩便在百事音樂盛典以與楊丞琳同款的藍髮造型登場，並發文「戀人把頭髮染成藍色」，再度讓網友直呼太閃。此外，兩人還曾在同日分別於杭州舉辦演唱會，互相cue對方並設計場館聯動橋段，甚至李榮浩還在常州站結合當地恐龍園文化，安排6米高吉祥物登台互動，展現高度默契與創意。

回顧2020年疫情期間，兩人曾因分隔兩地長達228天，李榮浩更預錄影片為楊丞琳的演唱會隔空伴奏〈曖昧〉，當時她在舞台上感動表示：「今天沒有嘉賓，只有家人。」他們的愛情故事不僅浪漫，更飽含深厚情感與細膩互動，成為演藝圈公認的模範夫妻之一。