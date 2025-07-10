《穿著PRADA的惡魔2》原班人馬全回歸！　大咖華裔女星也加盟

記者劉宛欣／綜合報導

經典電影《穿著Prada的惡魔2》正式宣布開拍，原班人馬驚喜全員回歸，包括影后梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）全數歸隊，消息一曝光就讓粉絲激動直呼「青春回來了」。

▲《穿著Prada的惡魔2》正式宣布開拍。（圖／翻攝自劇照）

不僅如此，第二波演員名單也在近日公開，包括曾出演《霹靂嬌娃》、《艾莉的異想世界》的華裔女星劉玉玲、喜劇演員BJ諾瓦（BJ Novak）、賈斯汀塞洛克斯（Justin Theroux）、寶琳夏勒梅（Pauline Chalamet）、新秀迦勒海倫（Caleb Hearon）與《性愛自修室》的席蒙艾許莉（Simone Ashley）等實力派與新生代演員加入，讓續集增添不少新鮮感。

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▲劉玉玲也將在續集中飾演重要角色。（圖／翻攝自IG／Lucy Liu）

原作中的其他重要角色也將回歸，翠茜索姆斯（Tracie Thoms）與堤博費德曼（Tibor Feldman）將再次分別飾演米蘭達的好友莉莉，以及出版集團的董事長瑞維茲，熟悉面孔的回歸勢必會讓老粉重溫第一集的經典氛圍。

根據外媒透露，《穿著Prada的惡魔2》將延續米蘭達一角的權力掙扎，隨著傳統時尚雜誌逐漸式微，米蘭達為了保住她在產業中的權威地位，必須低頭向過去的助手艾蜜莉求助。此時的艾蜜莉早已晉升為奢侈品牌高層，兩人之間的權力博弈與過去角色的逆轉，讓整體劇情更添火藥味。片方預計將於2026年5月1日全球上映。