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莎莎日本滑雪慘摔身體對折　腰椎受傷聞嘿咻「隨時都可以」

記者葉文正／台北報導

女星莎莎今天出席「2025德麥北海道四葉盃」頒獎典禮並擔任甜點評審，她說：「都吃小小一口，但我在1小時內吃了90幾款甜點， 且要讓味蕾保持敏銳的狀態，吃到倒數第10個的時候，我已經吃到怕。」笑說短時間內不想再吃蛋糕。

▲▼ 莎莎代言德麥食品四葉鮮乳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 莎莎出席記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

身高168公分的她，透露過年後到現在，以飲控和運動，已瘦了7公斤，目前52公斤，「主要是過年時太快樂，吃到快60公斤，是我有史以來最胖的體重」。

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▲▼ 莎莎代言德麥食品四葉鮮乳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲莎莎瘦回52公斤 。（圖／記者黃克翔攝）

她也透露：「過年前去日本滑雪，不小心摔到，身體對折，腰椎受傷，我當場躺在那邊，不能呼吸 覺得快吸不到氧氣，我很能忍痛，但那幾天忍不下去 ，要像阿嬤一樣彎著腰走路，很緩慢才能起身」，還被朋友笑是在演戲，讓她差點氣哭。

▲沙沙坦言過年吃太多。（圖／翻攝臉書）

▲莎莎坦言過年吃太多。（圖／翻攝臉書）

回台後莎莎趕緊去看醫生，「幸好只是肌肉拉傷，後來靠復健，常常電療，做輕微皮拉提斯，大概1、2個月後才好轉」，問她受傷時，如果交往多年的男友要求歡怎麼辦？「都在一起這麼久 了，隨時都可以」。

▲沙沙坦言過年吃太多。（圖／翻攝臉書）

▲莎莎去滑雪腰慘對折。（圖／翻攝臉書）

如今她瘦下來男友覺得她還是很美，對於她的胖或瘦，「他很尊重我，我是明星，要有職業精神，所以要瘦，但我怎麼樣，他都覺得我很漂亮」。

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莎莎吳映潔

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