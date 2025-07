BLACKPINK回歸MV前合體　首支廣告公開全員高級黑辣造型網喊：喝爆它

文/妞新聞

終於等到韓國人氣女團「BLACKPINK」4女神大合體!第3次世界巡迴演唱會「DEADLINE WORLD TOUR」韓國場,在上個週末精彩落幕,緊接著即將飛往北美、歐洲、亞洲等16個城市開唱,其中也包含10月台灣高雄場,BLACKPINK也履行約定在高陽體育場的舞台上首度曝光回歸新曲,演唱會精彩片段在全網瘋傳中。

回歸曲〈JUMP〉掀正反評價

BLACKPINK合體廣告驚喜公開

繼2022年9月16日發行第二張《BORN PINK》之後,睽違將近3年以完整體推出新歌的BLACKPINK,回歸曲〈JUMP〉節奏緊湊、舞蹈輕快,不過卻意外掀起部分負面評價,表示歌曲強度、新鮮度不如預計,官方則是透露新歌的音源以及MV將等到月底才會釋出,在正式回歸之前…代言的廣告卻先驚喜登場了!

▲BLACKPINK正式成為Asahi朝日啤酒的全球代言人。(圖/IG@asahi_kr)



BLACKPINK正式成為Asahi朝日啤酒的全球代言人!先前品牌官方劇透合作藝人剪影時,就被粉絲們一眼認出是四位女神,稍早官方上傳一支代言影片,可以看到Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa統一以「全黑造型」入鏡,各自搭配出不同風格的時髦黑,手拿噴罐對著鏡頭擺出各種表情,馬上引爆全網關注。

▲BLACKPINK正式成為Asahi朝日啤酒的全球代言人。(圖/IG@hipkr_)

這支女神加持過的Asahi朝日啤酒廣告,還搭配成員們講出:「Asahi Super Dry」廣告詞,接著把把朗朗上口的熟悉BGM,把歌詞「BLACKPINK in your area」超有SENSE的變成BLACKPINK in your Dry,讓粉絲們激動湧入留言:「以後只喝這牌」、「重金聘請!」「好高級好有質感。」

