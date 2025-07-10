陸2男星驚傳「拍BL劇遭封殺」！爆紅屠榜熱搜…新劇通告突取消了

記者陳芊秀／綜合報導

BL陸劇《逆愛》以環大陸方式播出，在大陸造成空前的追劇熱潮，男男主角田栩寧、梓渝雙雙爆紅，且有關兩人的話題不斷攻佔微博熱搜。然而兩人近日瘋傳要面臨封殺，田栩寧新劇通告被取消，引發陸網揣測。

▲BL陸劇《逆愛》以環大陸方式在海外串流平台播出，爆紅在大陸掀起討論現象。（圖／翻攝自微博）

《逆愛》改編自大陸耽美作家柴雞蛋的小說《逆襲》，根據網友統計，過去30天以來，田栩寧的熱搜數高達536個，位居第一，第二名是梓渝，熱搜數503個，第三名是《折腰》、《書卷一夢》的男主角劉宇寧，熱搜數150個，前兩名演員不僅從沒沒無聞瞬間爆紅陸網，熱搜數把其他當紅一線男明星遠遠拋在後方，陸網形容兩人熱搜「屠榜」，更有人感嘆大陸現正播出的暑期檔劇集，話題熱度全都不敵環大陸腐劇（BL劇）。

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▲《逆愛》男男主角田栩寧、梓渝熱搜數都超過500，遠遠超越當紅明星。（圖／翻攝自微博）

大陸禁拍同性戀題材戲劇多年，耽改劇因影視政策整改全面禁播，但仍有部分劇集藉由刪減劇情，或是以環大陸上線方式得以播出，一度被認為是政策鬆綁。不過陸續有網友爆料，「近日腥風血雨屠榜熱搜的二位真的要被fs（封殺）了……」，更有人聲稱演員的短期代言停止推進，另外一位演員的新劇要被換角，當地媒體昨日（9）應該陸續收到消息，聲稱兩位演員會面臨「短期軟封殺」，封殺到何時則並不知情，但擔任BL劇製作人，同時也是耽美作家的柴雞蛋可能要倒大霉。

▲網友爆料熱搜屠榜多日的兩人真的要被fs（指封殺）。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料大陸媒體圈昨日收到消息，拍BL劇的男男演員會面臨軟封殺。（圖／翻攝自微博）

田栩寧因《逆愛》爆紅，個人官方微博首頁的訪問量創下破千萬的驚人數據，遠遠超越所有當紅明星，同時個人感情生活也不斷被挖出。他目前剛接下新劇《七月的一天》，改編自韓漫《偶然發現的一天》，女主角是沈月，男主角是台灣男星陳昊森，有網友爆料田栩寧新劇的通告已經取消，他原本是該劇的男三，爆紅後火速升為男二，該劇7月4日才舉行開鏡儀式，10日就傳出田栩寧通告取消，但另外也有網友指出，拍攝地點廈門發出暴雨警報，推測是因為受到天氣影響取消通告。

▲田栩寧新劇《七月的一天》7月4日剛開拍。（圖／翻攝自微博）

▲《七月的一天》男女主角是沈月、陳昊森。（圖／翻攝自微博）

▲網傳田栩寧新劇通告取消。（圖／翻攝自微博）

▲有網友指出，《七月的一天》在廈門取景拍攝，但當地現正下暴雨。（圖／翻攝自微博）