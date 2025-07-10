熊熊老公抓周宴「認錯老婆」！　拉手一轉過來…是YouTuber陳彥婷

記者劉宜庭／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）2023年結婚，並在隔年生下女兒鈮霓（Hania），近日和丈夫Mars一起上節目，分享了抓周宴上老公認錯老婆的趣事，笑翻眾人。

▲Mars、熊熊抓周宴穿情侶裝。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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▲陳彥婷（右）當天剛好跟熊熊撞衣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



在節目《11點熱吵店》中，熊熊透露，女兒抓周宴當天，她原本穿得相當隆重，但結束後換上輕便服裝，兩人還特意搭配了情侶裝，一個米色、一個黑色，十分有默契。不料，Mars在現場尋找熊熊時，卻意外「認錯老婆」，把YouTuber陳彥婷誤認成熊熊。

熊熊還原當天狀況：「因為那一天，陳彥婷跟我也穿一樣，然後因為陳彥婷身高跟我差不多高，然後我老公就是要找我。」Mars則表示：「我那時候要拉她（熊熊）過來幫忙，我就直接拉手，結果轉過來是彥婷。」

▲熊熊夫妻倆分享抓周宴意外插曲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

熊熊補充笑說，「而且陳彥廷也很順地給他拉過去，他以為我老公真的有話要跟他講，然後我老公就說『幹嘛？怎麼是你？！』」這場抓周宴插曲充滿了笑料，更展現出夫妻倆之間自然又幽默的互動。