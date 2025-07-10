「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了！淚崩答應中川大志求婚

記者陳芊秀／綜合報導

日本「千年一遇美少女」橋本環奈爆出要結婚了！她與中川大志於2022年爆出秘戀，兩人戀情緋聞一傳將近3年，更曾被拍到男友甜蜜探班，沒想到5月爆出雙方分手消息，事實上是雙方已經在為結婚做準備，消息一出引發網友熱烈討論。

▲橋本環奈爆出要結婚了，中川大志求婚成功。（圖／翻攝自X、日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，娛樂圈相關人士透露，橋本環奈與中川大志5月時傳分手，事實上兩人戀情不但沒有受到影響，而且進展順利，現在一起在她買下的3億豪宅同居，根據本人所說，雙方離「結婚」2字已經非常接近。

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中川大志早前傳出向橋本環奈求婚遭拒的消息，但該位娛樂圈人士指出，其實橋本環奈當時是哭著答應求婚，後來突然傳出分手消息也令人震驚。然而兩人似乎巧妙地利用了分手報導，當外界關注減少，藉此機會進一步為結婚做準備，包括互相拜訪對方的家人。

▲中川大志、橋本環奈一度爆分手。（圖／翻攝自IG）

橋本環奈與中川大志6月被拍到與圈內好友仲里依沙等人一起聚餐，中川大志穿著花襯衫與藍色長褲，熟練地推著嬰兒車，車上的寶寶是他的外甥，橋本環奈身穿黑色印花T恤搭配休閒長褲。這是分手消息曝光後，兩人私下參加朋友聚會首度被直擊。

針對橋本環奈與中川大志是否繼續交往以及是否有結婚計劃，雙方經紀公司尚未回應。