呱吉證實走鐘獎如期舉辦！　阿滴、千千卸身份「新執行委員全曝光」

記者孟育民／台北報導

台灣YouTuber界盛事「走鐘獎」自2019年舉辦，規模一年比一年盛大，今年即將迎來第七屆，先前多次傳出困難重重恐辦不成，創辦人呱吉今（9日）終於公開徵件資訊，並表示今年「走鐘獎」確定在11月舉辦，「雖然我一直有說，走鐘獎是不會死的，但是直到官宣以前，一定還是有人在懷疑吧？抱歉，讓大家擔心了。第七屆走鐘獎在新的執行委員會監督下，正式展開徵件。」

▲呱吉公開「走鐘獎」第七屆消息。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

雖然今年阿滴、六嘆、和千千卸下執行委員的身份，但呱吉也公開新的團隊：「有續任的黃氏兄弟、Dcard 、百靈果，也有新任的Dodomen Ian、超認真少年、和美麗本人。」他也說這一屆走鐘獎會在11月舉行，比往年晚一個月，透露原因，「一方面想和其他頒獎典禮錯開時間，也希望不要再次和每年的同志大遊行重疊，造成一些夥伴得要忍痛割捨其中一邊的活動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呱吉公開新的執行委員。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

呱吉分享此次主題是轉生，「當我們對現況不滿的時候，就會油然生起轉生到異世界的念頭，這不是放棄，這是轉進。這不是懦弱，而是重新面對挑戰。我們要割捨掉不必要的痛苦，追求下一個階段的成功。這一次，我們要轉生到新（媒體）世界用外掛技能度過精彩的悠閒生活。」