1.3億打造國片《大濛》！曾敬驊「眼神殺」震撼全網

記者許逸群／台北報導

金馬獎導演陳玉勳執導的年度力作《大濛》，片方今日釋出令人期待的超前導預告，以及由知名設計師陳世川操刀的國際版海報，為這部斥資1億3千萬台幣打造的電影揭開神秘面紗。

▲國片《大濛》曾敬驊。（圖／華文創提供）

預告片以短短20秒的篇幅，精準呈現民國40年代台灣小人物的堅韌與溫情。金馬獎最佳新演員方郁婷以細膩的演技，詮釋著時代的悲歌；而曾敬驊則以深邃的眼神，吐露著時代的無奈與勇敢，令人動容。曾敬驊與方郁婷飾演手足，兄妹情誼令人期待。

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▲國片《大濛》曾敬驊與方郁婷飾演手足。（圖／華文創提供）

《大濛》的故事圍繞著女主角阿月展開，因接獲哥哥被槍斃的噩耗，她從嘉義隻身北上，與姊姊阿霞一同處理後事，並在過程中與三輪車伕趙公道結下不解之緣。導演陳玉勳表示，這部電影的拍攝過程彷彿被一股神秘力量牽引，讓他深刻體會到父祖輩在艱困時代的生存樣貌，以及這塊土地的歷史與情感。

國際版海報則以霧氣瀰漫的背景，呈現柯煒林騎著三輪車載著方郁婷行駛在看似屍體的道路上，畫面詭譎，更增添了劇情的神秘感，引人好奇這趟尋兄之旅的過程與結局。片方也預告將在下週釋出正式預告片，屆時將有更多劇情細節曝光，預計在今年11月上映。