被說太商業...告五人衰被酸民攻擊　不忍了：很少回應不代表沒聽到

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人推出睽違2年的新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今（9日）舉辦發片記者會，更同步宣布將在8月展開小型巡演的好消息，地點分別在宜蘭高中活動中心、台北Legact TERA、台中Legacy、高雄LIVE WAREHOUSE。

▲ 告五人推出新輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（圖／記者黃克翔攝）

這次專輯，告五人遠赴英國艾比路錄音室製作，三人忙到忘記情人節，犬青笑說：「當時錄音行程很趕、很焦慮，又卡到高雄世運要賣票，又有時差問題，誰管情人節啊！」後來得知高雄世運票房開紅盤，團隊們開心買三寶飯慶祝，哲謙吃到白飯的瞬間更是感動到快哭了。

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在英國錄音期間，由於當地物價太貴，告五人說團隊每餐只有12英鎊（約486元台幣）的預算，因此最常吃的就是便宜的披薩。不過先前告五人當五月天大巨蛋演唱會嘉賓時，被阿信虧錄音室費用很貴，犬青表示：「我們能把握的機會，會努力去抓住，非常感謝，錄音時非常嚴肅看待這件事。」雲安也說：「希望開箱各種不同的錄音室，去看看不一樣的東西，帶回來給大家。」

▲▼ 告五人啟動「傻瓜唱片行」POP-UP行動車，打造移動唱片行。（圖／記者黃克翔攝）

談及發片心情，犬青直呼興奮、緊張又期待，雲安則表示睡不著，「每天都度日如年，我們有接一些錄影，好想唱新歌、好想唱音樂節，今天終於正式跟大家見面。」而犬青先前因矯正牙齒，一口氣拔了2顆牙，回去忍痛演出時，還被音樂總監問：「是不是換方式唱歌？」

新歌〈有太多不能講〉將生活遇到不開心的大小事寫入歌中，犬青坦言這些年關於他們各種評論都有，「我們要去面對這些聲音，像是商業化，去解釋很像另闢戰場，不代表我不開心。」雲安也說：「很少回應不代表我們都沒聽到。我們在想辦法消化。」一直飽受酸民攻擊的他們，連上週金曲獎和楊乃文演出也能被說話，他們很感謝歌迷總是在社群幫忙講話，「我們都有好好照顧自己，不用太擔心，這是我們的人生課題，發專輯壓力還好，把喜歡的歌、認為的事情做成作品。」對於酸民淡定看待：「不勉強，可能沒有緣分吧！」

▲ 告五人專輯大手筆到倫敦艾比路錄音室製作。（圖／記者黃克翔攝）