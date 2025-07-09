謝和弦婚紗照「無授權被當單曲封面」　妻傻眼曝對話：2年前就拒絕了

記者蔡宜芳／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，現在也身兼男方的經紀人。她9日在社群透露合作對象未經同意，竟將謝和弦的婚紗照拿來當單曲風面，她為此大呼：「傻眼欸！」

▲陳緗妮目前身兼謝和弦的經紀人。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳緗妮IG）

陳緗妮表示，在看到合作歌手上架的單曲封面竟是婚紗照後，謝和弦還以為是她提供的，「我說『我根本連看都沒看過，對方也沒經過我們同意，更別說我提供照片了』。」陳緗妮更指出，就算要提供照片做宣傳，也不可能拿婚紗照出去。

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▲陳緗妮發文。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

隨後，陳緗妮透露對方歌手認為她在「誤導大家」，因此她曬出雙方在2023年談合作時的對話紀錄。當時對方就提出想要使用謝和弦的照片做宣傳，不過，陳緗妮婉拒表示，本來就只有合作演唱部分，沒有辦法授權肖像，「我只想說，我兩年前就說過了，我們不授權謝和弦的影像做使用。」而目前對方已以「技術性問題」暫時延後單曲發行。

▲▼陳緗妮曝光對話紀錄。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）