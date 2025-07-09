搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」　楊丞琳被歸：有手就行

記者張筱涵／綜合報導

近日一份「演唱會搶票難度榜」在網路引爆話題，粉絲依照自身搶票經驗，將各大歌手演唱會依難易度分級，從「入門檔」到「地獄檔」一應俱全。其中檀健次意外成為票房黑馬，以五場全數秒殺的成績被推上「地獄級」神壇，甚至有粉絲笑言「黃牛都搖頭」，引來網民熱議與共鳴。

▲微博瘋傳演唱會搶票難度榜。（圖／翻攝自微博／洛洛洛费）



微博近日瘋傳「演唱會購票難度榜」，將多位藝人的演唱會依搶票難度劃分為「入門、進階、困難、超難、地獄」共5個等級，引發大批網友共鳴與熱議。其中「檀健次」因5場個人演唱會全數秒殺，舞台更號稱「國內首個全數控機械舞台」，被列為「地獄檔」成最大黑馬，有粉絲驚嘆「一票難求，連黃牛都搖頭」。

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▲檀健次。（圖／翻攝自微博／MIC檀健次JC-T）



然而，榜單中某些歸類也引起不少爭議。五月天被列為「進階檔」卻有網友反問：「昨天那麼多場，我一張票都沒搶到」，質疑實際難度被低估，還有歌迷認為許嵩應該歸入「困難檔」，笑稱「你以為許嵩的票好搶嘛」。

張學友則被部分網友指出「很好搶，還打折處理」，顯示搶票熱度恐已不如過往。反之，被歸入「困難檔」的林俊傑、蔡依林等人仍熱度居高不下。有粉絲感嘆「林俊傑至少搶了20場，一場沒中」，直呼是名副其實的「地獄級難度」。

此外，檀健次的爆紅也掀起不少爭議聲浪，有網友直言「連歌都沒聽過」，質疑其憑熱搜上榜。對此，粉絲反擊表示「去年每場都落空，誰說不難搶幫我搶一張看看」，甚至有粉絲因提到不認識檀健次而被追罵，怒批「這世界怎麼了」。

綜觀留言，地獄檔名單中除檀健次外，周杰倫、TFBOYS、孫燕姿等依然擁有超高票房號召力，仍是搶票最大魔王。也有粉絲搞笑表示「這手氣不如去買樂透」。入門檔則有劉若英、楊丞琳、梁靜茹、李聖傑、趙傳、王心凌、告五人、潘瑋柏等藝人。

▲楊丞琳在大陸擁高人氣，搶票難度被歸為入門級。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



【微博瘋傳演唱會搶票難度榜】

● 入門檔：劉若英、楊丞琳、梁靜茹、李聖傑、趙傳、王心凌、告五人、潘瑋柏等。門票相對充足，無需準備，有手就行。

● 進階檔：五月天、張惠妹、伍佰、張韶涵、林宥嘉、任賢齊、李榮浩、張信哲等。有點小難，熱門但有機會，需要認真對待。

● 困難檔：張學友、薛之謙、陳奕迅、蔡依林、鄧紫棋、華晨宇、汪蘇瀧等。手速網速雙重考驗，總在提交訂單時遇到「前方擁擠」。

● 超難檔：劉德華、林俊傑、鳳凰傳奇、張傑、趙雷、陶喆。內場票10秒消失，看台票在轉圈5分鐘後顯示缺貨登記。

● 地獄檔：周杰倫、檀健次、刀郎、TFBOYS十年之約。機率微乎其微，有這手氣不如買彩票，黃牛來了都搖頭。