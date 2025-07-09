藝人轉直播賺翻！Melody創1.2億流量　劉畊宏20秒300萬入袋

▲小優轉戰抖音直播，目前成績平平，但已累積2萬多粉絲。（圖／翻攝自抖音／CTWANT）

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近年負面新聞纏身的小優，年初因大嘴巴風波，遭老闆吳宗憲解約，神隱近3個月。日前小優轉型經營YouTube，還被發現悄悄在抖音開直播，力求復出。目前直播落在晚上10點到半夜12點，不過她先曾被網紅推手圤智雨發現半夜3點還在播，並與大陸主播PK互動，但遇到等級不高的觀眾，互動明顯較少，遭調侃「只能說好吧，直播也是一種表演」。雖然現在尚未做出成績，但小優目前已累積20.9K粉絲關注。

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▲劉畊宏直播花招多，但也曾因「絲襪破洞、穿著誘惑」被強制關播。（圖／翻攝自劉畊宏微博／CTWANT）

藝人劉畊宏於2021年帶著全家移居上海。疫情期間上海封城，他和老婆王婉霏透過抖音帶粉絲一起健身跳操，掀起「劉畊宏女孩」熱潮，粉絲追蹤數一度突破7000萬，事業達到新高峰，身價也跟著水漲船高。曾傳出光是拍個短短20秒的影片，就能賺進60萬人民幣（約台幣300萬元）。

▲Melody進軍小紅書獲得破億流量、直播帶貨也賣出驚人佳績。（圖／翻攝自Melody劉恭顯小紅書／CTWANT）

Melody因在《康熙來了》展現直率個性，在大陸擁有一批死忠粉絲。去年9月，她受小紅書官方邀請開啟直播帶貨，創下驚人1.2億流量，帶來人民幣1200萬元（約台幣6000萬元）的銷售額，獲封「帶貨女王」新稱號。也因為帶獲能力驚人，Melody更拿下知名品牌的新品首發。

▲辰亦儒直播時經常情緒亢奮到位，被網友說是演技巔峰。（圖／翻攝自辰亦儒微博／CTWANT）

近年將演藝重心轉往大陸的辰亦儒，也跟著潮流直播賣貨。2021年他曾在鏡頭前掉男兒淚，表示自己非常認真經營直播，看到網友留言還會截圖分享給團隊，「只要任何做得不好的，我們會努力」。更強調自己學經濟，對數字很有概念，只想把好東西分享給大家。辰亦儒更直言：「不買也沒關係，來直播間和我聊天也歡迎。」最後更曬出30天賺4億戰績說自己是「真情流露」。他兩年前也曾因直播時激動殺價，被網友笑虧「演技巔峰」。

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