ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

佩甄誤把直男當同志「過夜同床」
最會逞強的三大星座！
趙露思被疑解約！公司急回應
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

言嘉佑 南京紅姐 蔡岳勳 于小惠 蔡牧霏 小賴 連晨翔 李進良

「未婚夫4爭議」全韓勸阻婚事！　「高耀太」申智首發聲

記者張筱涵／綜合報導

韓團高耀太成員申智近期公開婚訊，卻接連爆出未婚夫文元（本名朴尚文）陷入多項負面傳聞，包括不當言行、雙重交往、房地產爭議及霸凌傳聞等，令粉絲憂心不已。申智所屬公司J-STAR娛樂8日正式出面說明，強調對此事絕不輕忽，並透露文元已對自己過去的態度與失言表達深刻反省與歉意。

外送稿用　▲▼高耀太　申智。（圖／翻攝自Instagram／shinji_jidaeng）

▲申智是高耀太（右圖）的一員，未婚夫為文元（左圖左一）。（圖／翻攝自Instagram／shinji_jidaeng）

J-STAR表示，文元坦承自己未能妥善照顧申智，在對待KOYOTE成員上的言行也欠缺禮貌，這些都反映出他個人不夠成熟的部分。公司指出：「他認為自己因此對心愛的人造成了傷害，也向公司表達了真摯的歉意。」同時，針對坊間所謂的劈腿、房產糾紛與霸凌等指控，J-STAR則強調「這些皆屬未經查證的不實內容」，不排除採取法律途徑追究責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

申智本人也在IG發出親筆聲明，坦承因為需要時間釐清各種疑問，導致延遲說明，並向外界致歉。她表示已與公司共同查證所有質疑，確認皆為「非事實」，強調會理解並正視粉絲的關心，「之後的事，懇請大家給予時間與空間，也請大家持續守望關注。」

目前申智與文元已完成婚紗攝影，預計將於2026年舉行婚禮。

【申智Instagram全文翻譯】

大家好，我是申智。

近期因為我的結婚消息，似乎讓大家感到疲憊，這讓我的心情也變得沈重。另一方面，也讓我再次深刻感受到自己受到大家滿滿的關愛，在此由衷地感謝大家。

為了能夠說明這些事情，我需要一些時間來確認各種疑問的真相，也因此導致我延遲發聲，對此我感到非常抱歉。
我已與公司一同仔細查證了大家提出的所有擔憂與質疑，並確認那些指控都不是事實。

我非常理解大家對我所展現的關心與憂慮，也會更加謹慎面對，細心觀察未來的每一步。
之後的事情，希望大家能給予時間，也請大家持續守望與關注，我會真心感激。

謝謝大家。

申智

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高耀太申智

推薦閱讀

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！穩交13年…婚禮細節曝：無預算限制

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！穩交13年…婚禮細節曝：無預算限制

2小時前

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

獨家／單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」！　遭朋友圍觀崩潰：非常羞辱

16小時前

直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」　挺5月孕肚奔戶政

直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」　挺5月孕肚奔戶政

2小時前

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔　健身鮮肉也受害

7/8 08:21

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

18小時前

李芷霖狠甩「小三偷吃人夫」臭名　正牌造型師男友現身溫馨接回家

李芷霖狠甩「小三偷吃人夫」臭名　正牌造型師男友現身溫馨接回家

2小時前

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉：沒get到他不舒服

18小時前

陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

1小時前

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！　高清直拍片破200萬人搶看

23小時前

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

遭殺張姓女子是嘉仕美診所護理師　院長李進良遺憾「後事幫忙到底」

22小時前

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

韓女星剛離婚就懷二胎！「前夫不同意硬要做」　發聲：我需要做出選擇

22小時前

劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

2小時前

熱門影音

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住
小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉

小賴爆演藝圈「雙面人」　連晨翔認了是本人道歉
Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來

賈永婕在台北101辦GD展　兒子酸：又不是本人來
劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD

劉品言北影戰袍「幕後幫手」 連晨翔「幫買胸貼」超茫然XD
楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

薔薔生母「勸大陸媳婦離婚」全被拍　講她壞話：不可能讓林嘉凌欺負妳

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

權恩妃最愛的台灣美食是「油條」？！　受封Waterbomb女神羞認：有找影片看

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

梧桐妹首吐露「跟繼母林若亞關係」　會關心.聊天：相處方式像好姐妹

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

田馥甄颱風天開唱「跪下拜天公伯」　和23歲粉絲對話「我們聊不來XD」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

賈永婕辦GD展..兒子酸：又不是本人來　心疼Lily挨罵「要鼓勵年輕人」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

擊敗張艾嘉、吳君如！鍾雪瑩奪影后　比手語哽咽：謝謝相信過我的人

看更多

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

藝人轉直播賺翻！Melody創1.2億流量　劉畊宏20秒300萬入袋

8分鐘前0

《The Genius》張東民女兒是天才！　3歲就擁「同時學3語言能力」

38分鐘前21

木村拓哉真暖男！見「小男孩帶弟弟買麵包」不夠錢…神救援被狂讚

45分鐘前31

遭吳宗憲解約「小優獲金主青睞」復出！主持費卻暴跌 製作人證實了

1小時前1

「未婚夫4爭議」全韓勸阻婚事！　「高耀太」申智首發聲

1小時前42

陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照…興奮：搶回戒指

1小時前0

7月9日星座運勢／天秤感情冰點「財運卻大好」！　魔羯座需多講情

1小時前33

陳柏霖前任是「賭場大亨小三」為愛搬香港被棄！親曝戀情低調原因

2小時前23

劉品言、連晨翔辦登記幸福直擊！簡單宴客求溫韾…牽線月老是座上賓

2小時前21

熊霓「創業遭怪男粉騷擾」！身體遭碰觸察覺怪怪　才剛開業急關門

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！
    2小時前2215
  2. 單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」
    16小時前5652
  3. 直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」
    2小時前42
  4. 陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔
    7/8 08:214031
  5. 《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽
    18小時前41
  6. 李芷霖狠甩「小三」臭名　正牌造型師男友現身溫馨接回家
    2小時前43
  7. 小賴爆雙面人！連晨翔道歉
    18小時前103
  8. 陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！
    1小時前82
  9. 權恩妃熱舞露側乳「慢動作ver.」再掀暴動！
    23小時前183
  10. 遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底
    22小時前3625
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合