「未婚夫4爭議」全韓勸阻婚事！　「高耀太」申智首發聲

記者張筱涵／綜合報導

韓團高耀太成員申智近期公開婚訊，卻接連爆出未婚夫文元（本名朴尚文）陷入多項負面傳聞，包括不當言行、雙重交往、房地產爭議及霸凌傳聞等，令粉絲憂心不已。申智所屬公司J-STAR娛樂8日正式出面說明，強調對此事絕不輕忽，並透露文元已對自己過去的態度與失言表達深刻反省與歉意。

▲申智是高耀太（右圖）的一員，未婚夫為文元（左圖左一）。（圖／翻攝自Instagram／shinji_jidaeng）



J-STAR表示，文元坦承自己未能妥善照顧申智，在對待KOYOTE成員上的言行也欠缺禮貌，這些都反映出他個人不夠成熟的部分。公司指出：「他認為自己因此對心愛的人造成了傷害，也向公司表達了真摯的歉意。」同時，針對坊間所謂的劈腿、房產糾紛與霸凌等指控，J-STAR則強調「這些皆屬未經查證的不實內容」，不排除採取法律途徑追究責任。

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申智本人也在IG發出親筆聲明，坦承因為需要時間釐清各種疑問，導致延遲說明，並向外界致歉。她表示已與公司共同查證所有質疑，確認皆為「非事實」，強調會理解並正視粉絲的關心，「之後的事，懇請大家給予時間與空間，也請大家持續守望關注。」

目前申智與文元已完成婚紗攝影，預計將於2026年舉行婚禮。

【申智Instagram全文翻譯】

大家好，我是申智。

近期因為我的結婚消息，似乎讓大家感到疲憊，這讓我的心情也變得沈重。另一方面，也讓我再次深刻感受到自己受到大家滿滿的關愛，在此由衷地感謝大家。

為了能夠說明這些事情，我需要一些時間來確認各種疑問的真相，也因此導致我延遲發聲，對此我感到非常抱歉。

我已與公司一同仔細查證了大家提出的所有擔憂與質疑，並確認那些指控都不是事實。

我非常理解大家對我所展現的關心與憂慮，也會更加謹慎面對，細心觀察未來的每一步。

之後的事情，希望大家能給予時間，也請大家持續守望與關注，我會真心感激。

謝謝大家。

申智