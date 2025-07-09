遭吳宗憲解約「小優獲金主青睞」復出！主持費卻暴跌 製作人證實了

▲因亂傳緋聞牽連胡瓜與宋羽葤，小優（左）遭老闆吳宗憲解約。（圖／翻攝自小優IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

藝人小優今年2月遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠與大嘴巴，不僅形象重創，還被老闆吳宗憲解約，演藝事業一度陷入低潮。沉寂3個月後，小優宣布轉戰直播平台並成立自媒體頻道，盼能重新出發，成效卻不如預期。日前有醫美界金主看中小優口條流利，決定邀請她主持節目，更找來資深藝人溫兆宇（小彬彬）擔任製作人。雖然外傳小優一集主持費高達3萬元，但實際到手金額僅為1萬元，與傳聞落差不小。

小優復出的全新節目《優美人生》，據悉由金主斥資400萬元打造。節目聚焦邀請各領域的成功人士，分享創業過程中的酸甜苦辣，跟不為人知的艱辛。節目團隊積極對外招商，強調平台資源優勢，包括擁有18萬會員的官方商城，以及上架至中華電信MOD、可觸及500萬訂閱戶的曝光渠道。主打為合作企業提供從短影音製作、個人專訪到企業形象IP打造的一條龍行銷服務，協助品牌建立公信力、推動業績成長。

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▲沉寂3個月的小優，獲得金主青睞接下新節目主持。（圖／翻攝自優美人生IG）



根據招商說明簡章，節目表明可結合藝人與網紅人氣進行媒體曝光，並視需求洽談協辦快閃活動。商品方面，則可與節目內容整合，於播出後同步上架節目購物網站，並配合限時節目打卡、分享活動，吸引消費者參與、累積長期客群。

為吸引更多業主加入，節目團隊推出7萬元的優惠方案。自5月中公開招商以來，目前7萬元優惠名額已截止，仍持續開放合作。但據知情人士透露，節目每筆業配報價為7萬元，但每檔業配至少曝光兩次，還要養8人團隊，在整體預算有限的情況下，小優實際拿到的主持酬勞僅約1萬元，13集只有13萬到手。看來她復出想靠節目賺錢，恐怕還得再加把勁。

▲《優美人生》由資深藝人小彬彬擔任製作人。（圖／翻攝自小彬彬IG）



18年前以《大學生了沒》發跡的小優，一直是各大綜藝節目的常客。2019年，她砸下1800萬元購入台北市內湖區一間23坪的兩房預售屋，成為演藝圈「內湖幫」成員之一。當時她也曾公開分享自己的理財觀念，強調「雞蛋不要放在同一個籃子裡，生活中能省則省，除了規定自己一天花費不得超過300元，甚至經常以製作單位提供的便當飽餐。

買房後面對房貸壓力，小優也努力開源，曾在出國期間還兼做代購。她坦言，因為自己是窮過來的，「所以比起跟朋友出去玩，我還是選擇去賺錢，從小到大真的很怕沒錢。」

▲業配費7萬需支應團隊與製作成本，小優實領主持酬勞不如外界想像。（圖／翻攝自小優YT）



當時曾許願希望能工作滿檔的小優，去年開始風波不斷，先是被本刊拍到埋胸已婚人夫；之後又被大根控訴大嘴巴，烏龍亂爆他與空姐女友Jordan已有兩歲兒，當時小優所屬老闆吳宗憲還跳出來當兩人的和事佬，事件一度看似落幕。

未料今年2月，小優再度捲入風波，遭吳宗憲解約。導火線是她因競爭主持棒失利，在外傳播宋羽葤和胡瓜的緋聞，但小優不認大嘴巴，更稱自己是被前閨蜜玥熹陷害，強調自己太輕易相信別人導致。對此，胡瓜受訪透露，小優有親自打電話向他道歉，他本人並未太在意。不過隨著捲入的「苦主」越來越多，吳宗憲也動怒稱「小優是演藝圈的女版黃子佼」，甚至勸宋羽葤提告。

關於《優美人生》節目預算，導致小優主持費只能一集拿1萬元一事，本刊致電製作人小彬彬，他大方坦承：「沒錯啊，因為我們剛起步推出優惠方案，萬事起頭難，不是只有她，攝影組、剪輯都有比較少，共體時艱。現在她也比較辛苦，大家就退到可以接受的狀態，之後就會回到三萬塊。」他也誇讚小優工作努力，「很多人都願意原諒她，她也受到該有懲罰了、被解約了，現在重新開始。」

小彬彬進一步透露，目前節目已與4家廠商合作，訪問內容也已經錄製完畢，未來行銷費用將恢復至每集15至20萬的報價。節目預計將在本週13日上線，他笑說：「我們攝影棚很漂亮，節目播出RUN個幾集，覺得成績不錯，再來邀請大家探班。」

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