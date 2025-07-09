直擊劉品言連晨翔登記結婚！「現場1舉動狂灑糖」　挺5月孕肚奔戶政

圖文／鏡週刊

劉品言和連晨翔這對愛侶，因合作戲劇《舊金山美容院》而結緣，在今年6月時驚喜宣布喜訊，劉品言還懷上寶寶，喜上加喜。不過雖然官宣已經結婚，但其實他們直到7月2日才到戶政事務所登記，這幸福的一刻，也被本刊的鏡頭記錄下來。

由於公布結婚前，劉品言和連晨翔一直都很低調，只有至親好友知道，因此雙喜臨門的喜訊曝光時，令人相當驚喜，演藝圈也充滿祝賀的聲音。劉品言還特地先寫好兩人相識相愛的過程，提供給媒體方便報導，但其實兩人在6月時還未登記，直到7月2日才在親友和愛犬的見證下，在台北市大安區戶政事務所登記，正式成為法律上的夫妻。

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▲7/2 10：29 劉品言和連晨翔身著純白襯衫，現身戶政事務所登記結婚。

7月2日上午10點多，本刊直擊連晨翔的座駕從劉品言家開出，一路到了大安區戶政事務所，只見劉品言身著純白襯衫、搭上深藍牛仔長裙，她那5個月的孕肚尚不明顯，還是襯衫遮掩就看不太出來的程度。

▲7/2 10：33 兩人在動筆寫資料時，連晨翔不忘拿手機記錄老婆的這一刻。

原來劉品言已選好此日要跟連晨翔正式登記，連晨翔也穿上簡潔的白襯衫，看來是已經說好的dress code。根據農民曆顯示，農曆6月初八宜納采、求嗣，也顯示兩人求好求滿的心情。

▲7/2 11：13 連晨翔拍照時不忘手撫劉品言的肚子，對愛妻和寶寶相當上心。

當天連晨翔還帶著名為晨熊（小名BOBO）的鬥牛犬一起見證，晨熊是晨翔養了13年的愛犬，他有了愛侶後，劉品言跟這隻狗也培養了深厚情感，於是劉品言和肚中的寶寶、晨翔與愛犬一家四口，正式在鏡頭前合體亮相。



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