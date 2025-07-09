陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！穩交13年…婚禮細節曝：無預算限制

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陳柏霖人夫倒數／戀愛長跑13年想婚了　陳柏霖、庭瑄年底完成人生大事

▲陳柏霖（後排右一）與庭瑄（後排右二）參加友人的聚會，同框非常公開且大方；本刊除了入手此張近來的獨家照片，也獲悉兩人將在年內結婚。後排左一為森田、後排右三為夏和熙。（翻攝自顧奇明IG）

圖文／鏡週刊

去年陳柏霖主演賀歲國片《還錢》上映，宣傳時他接受訪談，被追問何時會娶庭瑄？他難得鬆口認定對象就是庭瑄，也直說：「不知道耶！再想一下！」到了今年7月，終於有點眉目了。

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算一算，陳柏霖與庭瑄愛情長跑已近13年，本刊2020年還曾拍到兩人先後進了男方家門，已經呈現同居狀態的畫面。日前再有讀者爆料，透露近來41歲的陳柏霖動了結婚的念頭，想將小他6歲的庭瑄娶回家，因此頻頻向朋友探詢在台灣以外、能舉辦婚禮的餐廳，然而時間有點彈性，落在10月至年末間，大略來說就是年底成婚。

陳柏霖人夫倒數／戀愛長跑13年想婚了　陳柏霖、庭瑄年底完成人生大事

▲陳柏霖的住處已經讓庭瑄（左）長期入住，可見男方待她如女主人般，傳出婚頭也毫不令人意外。

不僅如此，陳柏霖為此詢問了華人圈的朋友，討論適合舉辦婚宴的餐廳。據傳，陳柏霖選中的幾個地方，主要的條件是當初曾跟庭瑄一起出遊，而且兩人都喜歡那邊的風土民情，因此打算在當地完成人生大事。

至於細節方面，據了解，陳柏霖並無預算限制，人數也還在統計，初步估計包含至親好友在內，約莫30人左右，理想規劃是小型但親暱的婚禮。

陳柏霖人夫倒數／戀愛長跑13年想婚了　陳柏霖、庭瑄年底完成人生大事

▲當初庭瑄等著陳柏霖甩掉偷拍之際，鬼鬼祟祟地大玩躲貓貓，最終放棄，以跑百米姿態衝進陳柏霖家。

陳柏霖與庭瑄的戀情，可以追溯到約莫13年前，也就是2012年的年底，女的被拍到工作完直奔男方的住處而曝光。接著2013年陳柏霖主演電影《變身》，據說也是透過他的引薦，把庭瑄介紹給該片的監製黃立成，兩人才能一邊拍戲一邊談情；但庭瑄的經紀公司則撇說庭瑄是自己試鏡，總共三次才得到角色。

陳柏霖人夫倒數／戀愛長跑13年想婚了　陳柏霖、庭瑄年底完成人生大事

▲本刊之前曾直擊，陳柏霖先回到自家之後，使出調虎離山計，等著與庭瑄之後會合。

當時陳柏霖難得透過臉書公開回應：「跟庭瑄是拍《變身》才認識的，不是什麼祕戀一年多，認識大概才10個月。」此外，陳柏霖更解釋：「沒有誰倒貼誰…這樣的新聞，我相信大家沒興趣看，這也不是為了電影做宣傳。我很低調，我不炒新聞，但新聞喜歡炒我。」過往護庭瑄護得頗為用力。


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