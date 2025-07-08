男歌手曾是牛肉麵店小開...無奈宣布關店　近況曝光有喜了！

記者蔡琛儀／台北報導

民謠雙人團忒修斯成軍十年，主唱小正本是傳承三代的牛肉麵店小開，但過年後就決定關門；近日他們將推出第二張專輯《未擇之路（凡勢我）》，這也是他們首張全台語專輯，今（8日）搶先公開新歌〈人青〉，由吉他手翔煜包辦詞曲，並被選為話題戲劇《拜六禮拜》插曲。翔煜表示這是他在專輯中最愛的一首作品，歌詞中寫到「乾一杯」，雖然他酒量驚人，卻也曾因喝醉落下男兒淚，被小正爆料展現私下難得一見的脆弱模樣。

▲忒修斯推出新歌〈人青〉。（圖／抓馬文化提供）

忒修斯自小講台語，卻在成長過程中逐漸讓母語生疏，他們坦言，30歲後才開始重新用音樂找回語言的情感連結。〈人青〉的創作靈感來自翔煜對青春歲月的回憶，描繪一群高中同學在中秋烤肉時，到了最後一刻也捨不得離開爐火，因為那段時間的珍貴不在於烤肉本身，而是重聚的片刻與情感。

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〈人青〉的英文歌名〈Before the Coffee Gets Cold〉則取自同名日本電影，翔煜表示他喜歡能夠穿越時空、回顧過去的故事情節，他認為：「當你知道結果，再重新體驗一次，就會更努力去把握當下。」在這個無常的時代，更該珍惜與親友相處的每個時刻，也是這首歌想要傳達的情感核心。

除了〈人青〉，忒修斯也為《拜六禮拜》打造片頭曲〈朋友之歌〉與片尾曲〈little song〉，他們感謝劇組賞識，也表示自己是該劇的忠實觀眾。