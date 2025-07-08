佩甄誤把直男當同志！過夜同床「得知真相崩潰」　小禎吐槽：妳這個大淫娃

記者孟育民／台北報導

小禎（胡盈禎）與佩甄是圈內好閨密，兩人近期開Podcast節目《禎甄要chat內》，日前聊到「同志話題」，大方探索性向，佩甄自爆曾誤把直男當成同志，親近到沒把對方當成男生，有次去台中出外景甚至還同房，「我想說都是姐妹，省一點錢，我們就睡在同一張床上，他要換睡衣還要轉過去，我就說『幹嘛害羞』，就真的把他當姐妹。」讓小禎吐槽笑說：「妳這個大淫娃。」

▲小禎與佩甄Podcast節目聊同志話題。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄和男方每天朝夕相處，直到有天收到對方送的名牌包包禮物，他對著佩甄說：「妳有喜歡嗎？因為我跟我前女友分手了。」讓佩甄才知道真相，崩潰表示：「突然覺得胃好痛，我不會是害你們分手的原因吧？因為我們睡在同張床上。」後來兩人漸行漸遠，佩甄說：「他應該就是喜歡我才會那麼好，但也沒說，一直到送我包包，應該是想表白，那時候我才驚呆，其實反而傷了友誼，我也不可能再跟他那麼親近了。」

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▲佩甄誤把直男當同志，甚至還和對方過夜。（圖／翻攝自佩甄臉書）

小禎也分享，曾經遇到一位男性服裝師，一直以為對方是同志，時常要他幫忙縫胸前的扣子，甚至在他面前穿著內衣走來走去，得知對方有女友後，讓小禎瞬間三條線直呼：「太尷尬了！」