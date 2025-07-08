小隻馬女神濕身出擊！AV女優七瀨愛麗絲S2O戶外開噴　現身台北炸F級WATERBOOM

記者蕭采薇／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」將在7月12、13日於台北市大佳河濱公園登場。有「濕身第一關」美譽的迎賓舞台WATERBOOM介紹當今最受矚目的潛力DJ新星，最受到關注的是有著傲人F級的「小隻馬女神」AV女優七瀨愛麗絲，即將化身DJ Alice在台灣首度戶外演出，粉絲將可近距離與女神一起濕身狂歡。

▲「S2O Taiwan潑水音樂節」將在7月12、13日於台北市大佳河濱公園登場。（圖／S2O Taiwan提供）

「S2O Taiwan潑水音樂節」祭出五大主題園區、超過134位國內外表演陣容，涵蓋KPOP、華語金曲、嘻哈、電子音樂等多元音樂曲風。包括國際級DJ巨星夢幻陣容，邀請天后蔡依林指定合作招牌舞曲《Star Align》的EDM超人氣王者R3HAB，與最近因演出結合「旋轉貓」、「鯊魚穿鞋」等網路迷因深受全球樂迷討論的派對國歌製造機W&W。

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▲「小隻馬女神」AV女優七瀨愛麗絲，即將化身DJ Alice在台灣首度戶外演出。（圖／S2O Taiwan提供）

除了邀請首度來台的美國嘻哈兄弟檔Ayo & Teo以及超愛台灣的韓國新世代嘻哈女團YOUNG POSSE演出，台灣嘻哈強棒則有Asiaboy禁藥王、Lizi栗子領軍，更有當紅炸子雞的PIZZALI、Multiverse、西屯純愛組接力開唱，三組人馬更將以「狠操俱樂部」難得合體演出。

▲粉絲將可近距離與女神一起濕身狂歡。（圖／S2O Taiwan提供）



第二天主打KPOP及華語金曲，韓流新勢力女團FIFTY FIFTY以全新陣容五人全員來台開唱，亞洲天團5566孫協志、王仁甫、許孟哲以及平民天后徐懷鈺兩大華語強棒確認演出長達40分鐘，更承諾有驚喜送給S2O粉絲的專屬演出，而大勢情歌王陳勢安長達40分鐘演出當中，更將最新單曲帶來現場首唱。

▲世界百大DJ巨星R3HAB本週末來台參加S2O Taiwan帶來壓軸演出。（圖／S2O Taiwan提供）

▲W&W最近因演出結合網路迷深受全球樂迷討論。（圖／S2O Taiwan提供）