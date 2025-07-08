小S女兒Lily開畫展竟被罵翻！　賈永婕心疼喊話了：大人要給鼓勵

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心應台北101邀請，推出「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，廣邀30歲以下具潛力的音樂創作者投稿原創作品，給有才華的年輕人更多展現的機會，今（8日）舉辦記者會，北流董事長黃韻玲、台北101董事長賈永婕，以及此次跨年煙火音樂計畫的總製作人盧律銘一同出席為計畫揭幕。

▲▼賈永婕力挺小S二女兒Lily。（圖／記者黃克翔攝、資料照／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前小S17歲二女兒Lily舉辦畫展，卻被大批酸民攻擊，連奈良美智發文也被惡意解讀，身為小S好友的賈永婕也花了2萬元購入Lily的作品，並發文力挺Lily：「就算我們不是藝術家，也可以選擇成為一個溫暖又美麗的人。」今賈永婕受訪也表示：「我的心情就跟現在辦這個甄選心情一樣，有才華的年輕人，尤其Lily對我而言是下一代，我覺得有才華的下一代，只要他們願意，做大人就是要給鼓勵。」

賈永婕也說，若有資源共享，他們也很願意提供，讓更多年輕人一起發光發熱，「當然Lily有明星媽媽的光環，我看她、看其他年輕人心情都是一樣，身為大人就是要鼓勵下一代。」

▲北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕合作。（圖／記者黃克翔攝）

是否覺得「星二代」的光環過於沉重？賈永婕說：「不管沉重與否，或是光環，在她的道路上面都是要面對，我想Lily應該適應的很好，你看她馬上就有頭髮廣告，那麼漂亮！」至於小S的心情，賈永婕表示常常都有關心她，「她真的就是個很關心女兒的媽媽。」