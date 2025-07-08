樂天新MC自嘲「年紀最大啦啦隊」！38歲巫苡萱登《炎上》心聲全說了

記者潘慧中／綜合報導

《炎上BURN》系列第一場主秀《炎上炎亞綸》4日於台北流行音樂中心登場，除了節目內容掀起討論，同場參與吐槽的成員巫苡萱事後發文內容之感性，同樣讓不少觀眾留下深刻印象。

▲巫苡萱是《炎上炎亞綸》的火伴。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



巫苡萱是樂天桃猿球團的新MC，她7日在社群網站坦言沒想過能站上《炎上》的舞台，「喜劇和脫口秀跟我八竿子打不著關係」，對於從未涉足這些領域的她來說，這次登台無疑是突破舒適圈的嘗試。

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▲巫苡萱首次登上《炎上》的舞台。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



談及收到節目邀請時的心情，巫苡萱坦言當下就在思考會被攻擊的點，「大概就是年紀最大的啦啦隊，或是真『塑』美麗。」但肯定的是，她絕對不會走心，就連段子出來後，她還主動跟博恩說「希望能給我一些地方可以自嘲」。

▲巫苡萱亮麗出席。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



對巫苡萱來說，能帶給觀眾笑聲比任何事都珍貴，「大概就是世界末日後還活著後，做的第一件有意義的事。」最後，她還不禁感性地說，幸好在38歲這年擁有這段難忘的舞台經驗，「謝謝大家，也謝謝薩泰爾的邀請。」

巫苡萱IG全文：

沒想過能站上炎上的舞台

喜劇和脫口秀跟我八竿子打不著關係

也算自己人生的一大挑戰了

在接收到炎上邀請時

我就在想 我會被攻擊什麼

大概就是年紀最大的啦啦隊

或是真塑美麗

但會走心嗎？

「不會。」 我很肯定

連在段子出來後

我還跟博恩說希望能給我一些地方可以自嘲

能給大家歡笑 給大家快樂

大概就是世界末日後還活著後

做得第一件有意義的事

21+8+9這年

得到了難忘的舞台和回憶

「謝謝大家，我是巫苡萱」

也謝謝薩泰爾的邀請